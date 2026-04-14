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Luto en ancianato de Cajamarca: abuelito acabó con la vida de otro en medio de discusión

José Ananías, de 79 años, fue capturado luego de la riña en la que perdió la vida su compañero de 84 años, con quien se dice que tenía problemas de convivencia en el hogar de paso.

José Ananías fue capturado, señalado de acabar con la vida de su compañero de 84 años en un ancianato
José Ananías fue capturado, señalado de acabar con la vida de su compañero de 84 años en un ancianato
/ FOTO: Policía
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Un absurdo hecho de violencia en un hogar geriátrico del corregimiento de Anaime, en el municipio de Cajamarca, Tolima, genera conmoción entre habitantes de la zona, luego de que una discusión entre dos adultos mayores terminara con la vida de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 p.m. del martes 7 de abril en la entrada de un hogar geriátrico ubicado a unos siete kilómetros del casco urbano de Cajamarca; allí se desató una discusión entre dos adultos mayores, la cual escaló a la agresión con arma blanca.

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En medio de la pelea uno de los ancianos falleció al ser agredido con arma blanca por parte del otro adulto mayor; la víctima fue identificada como Mario Gutiérrez Cárdenas, de 79 años, mientras que el presunto agresor es José Ananías Cárdenas, de 84, quien fue capturado por las autoridades tras el incidente.

Según las autoridades, ambos hombres sostuvieron una discusión que rápidamente escaló a una agresión física. En medio del altercado, el hoy fallecido recibió varias heridas de gravedad que posteriormente derivaron en su muerte.

Habitantes del sector dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida reacción de uniformados de la Policía que llegaron al lugar y trasladaron a un estación al señalado agresor.

Las investigaciones preliminares indican que entre los dos adultos mayores existían diferencias personales desde hace aproximadamente un año. El conflicto estaría relacionado con una mascota que la víctima había adoptado, situación que habría generado roces previos entre ambos.

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“El caso obedece, al parecer, a problemas personales que desencadenaron una discusión que escaló rápidamente”, explicó el coronel Edgar López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Tras su captura, José Ananías Cárdenas fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de homicidio.

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Posteriormente, en audiencia ante un juez promiscuo municipal, se legalizó la captura, se formalizó la imputación de cargos y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este hecho que muchos consideran insólito ya que los adultos mayores asistían al ancianato para recibir atención y cuidados.

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