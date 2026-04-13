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VIDEO: Mamá de joven acusado de abuso en Usme rompe el silencio y hace petición

La mamá del joven de 16 años asegura que la turba contra su hijo se desató en medio de un falso rumor, en el que el papá del otro menor tomó represalias por mano propia.

Mamá de joven señalado de cometer actos abusivos contra menor de edad en Usme
Mamá de joven señalado de cometer actos abusivos contra menor de edad en Usme
/ FOTO: Compuesta - Tomada de video RCN y TikTok
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

En medio de la investigación que avanza para esclarecer los hechos ocurridos en un conjunto residencial de Usme, donde vecinos aseguran que un joven de 16 años abusó sexualmente de un menor de edad, siguen saliendo a la luz detalles que aclararían los hechos.

Pues luego de que se difundiera la información que señala a un joven del conjunto, la comunidad se unió enfurecida para tomar justicia por mano propia y agredir al adolescente a quien señalan de ser el agresor; incluso, pese a que la Policía intervino para sacar al menor de edad antes de que fuera linchado, algunas personas alcanzaron a ocasionarle heridas que hoy lo tienen debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad.

Puedes ver:

  1. Asonada en Usme por presunto abuso a menor
    Asonada en Usme por presunto abuso a menor
    / FOTO: Captura de videos en TikTok
    Bogotá

    VIDEO: Joven señalado de abuso a otro menor en Usme, en grave estado tras ser herido

  2. Patrulla arrollo policias.jpg
    Patrulla arrolla residentes
    Instagram La Kalle
    Bogotá

    VIDEO: patrulla arrolla a residentes de conjunto en Usme tras ‘batalla campal’

Mamá de joven acusado de abuso en Usme da detalles de los hechos

Mientras avanza la investigación en la que autoridades competentes buscan establecer qué fue lo que realmente ocurrió, la mamá del menor de edad acusado rompió el silencio y reveló detalles de lo que están viviendo en medio de lo que ella considera una falsa denuncia.

Fue en entrevista con Noticias RCN que la mujer expresó su dolor por lo ocurrido, señalando que su hijo es inocente y que todo se desató a raíz de un rumor o falsa acusación desatada por el padre del niño de 12 años.

En medio del diálogo la mujer contó que a su hijo, en el intento de linchamiento, le ocasionaron tres heridas con arma blanca las cuales lo dejaron en delicado estado de salud y que ha requerido de intervención quirúrgica.

Más información

  1. Policía hala de lo ocurrido en Usme.jpg
    Policía en Usme
    Foto de La Kalle
    Bogotá

    VIDEOS: Policía da detalles de asonada en Usme en medio de captura por agresión a menor

  2. VIDEO: Presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, sur de Bogotá, desató asonada
    VIDEO: Presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, sur de Bogotá, desató asonada
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Judiciales

    VIDEO: Presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, sur de Bogotá, desató asonada

Le dieron 3 puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado... A él toca hacerle una cirugía”, dijo la madre del joven quien agregó que el estado de su hijo es complejo y su diagnóstico reservado.

Por otro lado la mujer insistió en la inocencia de su hijo asegurando que el papá del niño de 12 años "tomó justicia por mano propia y amenazó con matarnos a todos, por eso quiero justicia, porque mi hijo es inocente".

Las autoridades a cargo del caso avanzan en la recolección de evidencias para determinar lo ocurrido en este caso del que se dice que aún no se ha instaurado una denuncia formal en Fiscalía en contra del joven señalado por la comunidad.

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