VIDEO: Mamá de joven acusado de abuso en Usme rompe el silencio y hace petición

En medio de la investigación que avanza para esclarecer los hechos ocurridos en un conjunto residencial de Usme, donde vecinos aseguran que un joven de 16 años abusó sexualmente de un menor de edad, siguen saliendo a la luz detalles que aclararían los hechos.

Pues luego de que se difundiera la información que señala a un joven del conjunto, la comunidad se unió enfurecida para tomar justicia por mano propia y agredir al adolescente a quien señalan de ser el agresor; incluso, pese a que la Policía intervino para sacar al menor de edad antes de que fuera linchado, algunas personas alcanzaron a ocasionarle heridas que hoy lo tienen debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad.

Mamá de joven acusado de abuso en Usme da detalles de los hechos

Mientras avanza la investigación en la que autoridades competentes buscan establecer qué fue lo que realmente ocurrió, la mamá del menor de edad acusado rompió el silencio y reveló detalles de lo que están viviendo en medio de lo que ella considera una falsa denuncia.



Fue en entrevista con Noticias RCN que la mujer expresó su dolor por lo ocurrido, señalando que su hijo es inocente y que todo se desató a raíz de un rumor o falsa acusación desatada por el padre del niño de 12 años.



En medio del diálogo la mujer contó que a su hijo, en el intento de linchamiento, le ocasionaron tres heridas con arma blanca las cuales lo dejaron en delicado estado de salud y que ha requerido de intervención quirúrgica.

“Le dieron 3 puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado... A él toca hacerle una cirugía”, dijo la madre del joven quien agregó que el estado de su hijo es complejo y su diagnóstico reservado.

Por otro lado la mujer insistió en la inocencia de su hijo asegurando que el papá del niño de 12 años "tomó justicia por mano propia y amenazó con matarnos a todos, por eso quiero justicia, porque mi hijo es inocente".

Las autoridades a cargo del caso avanzan en la recolección de evidencias para determinar lo ocurrido en este caso del que se dice que aún no se ha instaurado una denuncia formal en Fiscalía en contra del joven señalado por la comunidad.