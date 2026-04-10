Aparece último VIDEO con vida de hermanitos de 5 y 8 años encontrados muertos en nevera

Hay consternación en Colombia por el extraño fallecimiento de una pareja de hermanitos de 5 y 8 años que, según versión de sus padres, fallecieron accidentalmente mientras jugaban dentro de una nevera en su casa. El hecho se habría desencadenado mientras los progenitores realizaban una diligencia.

La triste situación ocurrió en la tarde del sábado Santo 4 de abril en una vivienda ubicada en Vistahermosa, Meta, donde los padres de los niños aseguran que luego de salir a hacer unas compras y regresar a casa observaron que los niños no estaban a la vista y, tras una búsqueda, descubrieron sus cuerpos sin vida dentro de una hielera.

Las autoridades adelantan una investigación para determinar cómo ocurrieron en realidad los hechos y establecer si finalmente se trató de una muerte accidental en la que los menores de edad habrían quedado atrapados luego de ingresar a jugar dentro de la hielera y la tapa de esta cayera y se aprisionara, haciendo imposible que los hermanitos pudieran abrirla desde el interior.



Video de hermanitos de 5 y 8 años antes de fallecer

Y aún cuando está latente el dolor por el fallecimiento de los hermanitos, salió a la luz un video que refleja uno de los últimos instantes de los niños con vida.



Se trata del video grabado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial que captó a los menores de edad en compañía de su papá y su mamá, compartiendo momentos de felicidad.



En el video, publicado por el programa Primer Impacto, se observa la fecha del 2 de abril de 2026, dos días antes de la tragedia, en la que los pequeños ingresan de la mano de su papá a un establecimiento, y detrás ingresa su mamá.

Según usuarios de redes sociales que han observado las imágenes, en el corto clip no se observa alguna actitud que genere alerta sino, por el contrario se ve a la familia departiendo con normalidad y sin saber que se trataría de los últimos instantes con vida de los hermanitos.

El caso aún es investigado y no se ha determinado si ocurrió en medio de un accidente doméstico, un presunto descuido por parte de los padres o si corresponde a otros hechos violentos; por el momento aún hay varias hipótesis al rededor del caso del que se espera conocer pronto los resultados.

Por su parte el padre de los menores de edad insiste en que los pequeños se encontraban jugando a esconderse en el refrigerador y se habrían asfixiado en medio del juego; además manifiesta que tan pronto descubrieron los cuerpos intentaron auxiliarlos y trasladarlos de forma inmediata a un hospital donde los médicos no pudieron hacer nada y que llegaron sin signos vitales.