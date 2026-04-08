Delicada hipótesis sobre cómo murieron hermanitos de 5 y 8 años en un congelador en Meta

Continúan apareciendo detalles en el caso donde se encontraron a dos hermanos, de 5 y 8 años, hallados sin vida dentro de un congelador en su propia vivienda, esto en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, el pasado sábado 4 de abril de 2026. donde las autoridades, apuntan a un trágico accidente doméstico.

Inicialmente, Brayan Guevara, padre de los menores identificados como Saori y Darien, relató a medios de comunicación los angustiantes momentos previos al hallazgo. Según su testimonio, él y su esposa salieron de la casa por un periodo corto, de entre 20 minutos y una hora, para realizar una diligencia rápida, de comprar alimentos y una prenda de vestir que necesitaba uno de los niños.

Puedes leer: Sale a la luz motivo por el que hermanos de 5 y 8 años no salieron de la nevera y murieron



Sin embargo, al regresar a la vivienda en el barrio Las Brisas, la pareja se encontró con un silencio inusual, el cual al inició fue interpretado como normal, debido a que ellos solían jugar a las escondidas cada vez que sus padres llegaban a casa. "Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían... uno entraba y los buscaba", explicó Guevara.



La situación cambió cuando tras buscarlos por todos los rincones no lograron obtener respuesta. Por lo cual, dentro de un congelador comercial que la familia utilizaba para vender hielo, encontraron los cuerpos de los pequeños. Además aseguró que el electrodoméstico se encontraba desconectado y vacío debido a la temporada de lluvias.

Sale a la luz motivo por el que hermanos de 5 y 8 años no salieron de la nevera y murieron Foto: Redes sociales

¿Cuál es la principal hipótesis en la muerte de los hermanitos de 5 y 8 años en Meta?

La investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín, maneja como hipótesis principal que los niños ingresaron voluntariamente al congelador como parte de su juego de escondite. Detalles que se suman a las declaraciones del alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, la causa probable de muerte fue asfixia.

Publicidad

Puedes leer: Accidente vía Zipaquirá: la familia que murió luego de que su carro se incinerara

Además mencionan que una vez los menores estuvieron dentro, la tapa del enfriador se cerró de forma imprevista y se bloqueó herméticamente debido al peso o a un mecanismo de seguridad. Además al estar el aparato sellado, el oxígeno se agotó rápidamente, provocando que los niños quedaran inconscientes antes de que pudieran ser auxiliados.

Publicidad

"Se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron", sentenció el padre basándose en lo observado. Además explicó que al estar el congelador desconectado los niños estuvieron mucho tiempo allí, además afirmó que en lo general ese tipo de electrodomésticos tienen un caucho que se expandió por el calor, provocando que los menores no pudieran salir.

Las autoridades realizaron una inspección técnica en la vivienda y confirmaron que la línea de tiempo relatada por los padres coincide con los hechos. Asimismo, se descartaron signos de violencia intrafamiliar en las revisiones preliminares. Esto, mientras Medicina Legal está cerca de entregar con exactitud científica la causa del deceso.

Mira también: Inocente juego infantil es investigado en muerte de hermanitos en una nevera en Meta