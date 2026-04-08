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Sale a la luz motivo por el que hermanos de 5 y 8 años no salieron de la nevera y murieron

Mientras sus padres realizaban una diligencia rápida, un escondite que parecía perfecto se convertiría presuntamente en una trampa mecánica.

Sale a la luz motivo por el que hermanos de 5 y 8 años no salieron de la nevera y murieron
Sale a la luz motivo por el que hermanos de 5 y 8 años no salieron de la nevera y murieron
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

La tarde del sábado 4 de abril en el barrio Las Brisas, en Vista Hermosa, Meta, transcurría como cualquier otra al final de la Semana Santa, hasta que un silencio inusual dentro de una vivienda encendió las alarmas.

Saori y Darien Guevara Tiller, de apenas 5 y 8 años, se encontraban solos en casa mientras sus padres realizaban una diligencia rápida.

Puedes leer: Inocente juego infantil es investigado en muerte de hermanitos en una nevera en Meta

Según los reportes, Brayan Guevara y su esposa salieron por un tiempo que oscila entre los 20 minutos y poco más de una hora para comprar alimentos y una prenda de vestir que el niño necesitaba para un desfile escolar.

Al regresar, los padres no escucharon las risas habituales y pensaron que se trataba de una dinámica que ya era tradición en el hogar.

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La familia tenía la costumbre de jugar al escondite; cada vez que los adultos llegaban, los pequeños buscaban refugio bajo las camas o en los armarios para ser encontrados entre juegos.

Sin embargo, en esta ocasión presuntamente, el escondite elegido fue un congelador comercial ubicado en la cocina, un equipo que normalmente se usaba para la venta de hielo.

El motivo por el cual los niños no salieron del aparato tiene una explicación técnica y circunstancial que ha sido clave en la investigación de la Fiscalía 4 Local de Granada.

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En primer lugar, el congelador se encontraba desconectado y vacío según los padres. Explicaron que, debido a la temporada de lluvias, el electrodoméstico no estaba en operación, lo que les dio una falsa sensación de seguridad, pues no generaba preocupación por el frío o la electricidad.

El giro fatal ocurrió cuando los hermanos ingresaron al equipo y la tapa se cerró de forma imprevista.

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De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades y el relato del padre, la tapa del congelador se selló herméticamente y se aprisionó, impidiendo que los menores pudieran abrirla desde el interior.

Puedes leer: Hermanitos de 5 y 8 años fueron encontrados sin vida dentro de una nevera en el Meta

A pesar de que los padres los buscaron desesperadamente por toda la casa y los llamaron a gritos, los niños no respondieron porque ya se encontraban inconscientes debido a la falta de oxígeno dentro del compartimento sellado.

Tras abrir finalmente el congelador, los padres hallaron a los menores e intentaron reanimarlos con ayuda de un vecino.

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Fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial local, pero el personal médico confirmó que llegaron sin signos vitales.

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, señaló que la inspección de la Sijín corroboró lo dicho por los progenitores: había dos congeladores en la casa y uno de ellos estaba efectivamente desconectado y con la tapa lista para cerrarse ante cualquier movimiento.

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Las autoridades educativas de la Institución Educativa Los Centauros, donde los hermanos cursaban transición y segundo de primaria, recordaron a los niños como estudiantes muy puntuales y alegres.

Además, la Comisaría de Familia confirmó que no existían registros de maltrato o situaciones irregulares en el entorno familiar, reforzando la tesis de que el desenlace fue producto de un accidente doméstico durante un momento de esparcimiento infantil.

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Los cuerpos fueron remitidos a Medicina Legal en Villavicencio para las autopsias que cerrarán formalmente este caso que ha paralizado al departamento del Meta.

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