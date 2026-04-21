Mujer acabó con la vida de su pareja en Bogotá: se defendió de una agresión

La localidad de Kennedy, se encuentra conmocionada tras un fatal episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Portal de Patio Bonito. Se conoció que el incidente tuvo lugar la noche del pasado lunes, terminó con la muerte de un hombre y la captura de su compañera sentimental, una mujer de aproximadamente 62 años.

De acuerdo con la información preliminar conocida por ‘Gatonoticias’, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, habría llegado a la vivienda compartida en aparente estado de embriaguez.

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Versiones iniciales por el mismo periodista sugieren que el sujeto estuvo consumiendo licor horas antes de regresar al hogar, donde se desencadenó una fuerte discusión con su pareja. Al punto que esta discusión llegó a escalar hasta una agresión física.



Ante esto, las autoridades apuntan a que el hombre habría intentado golpear a la mujer al llegar a la residencia, la mujer, fue identificada preliminarmente como D. Bolaños, habría reaccionado para repeler el ataque.

¿Cómo reaccionó la mujer contra su marido en Kennedy?

De igual forma, se conoció que la mujer habría utilizado un arma cortopunzante para defenderse de la agresión de su pareja, al punto que esta le ocasionó heridas de tal grado de magnitud que causaron la muerte del hombre poco después.

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Tras el reporte del incidente, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y procedieron con la captura de la mujer de 62 años en el sector de Kenndy. Posteriormente, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación legal.

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El caso ha sido asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los peritos se encuentran adelantando la recolección de pruebas, testimonios y material forense para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso.

Uno de los puntos clave de la investigación es determinar si los hechos corresponden a un caso de legítima defensa. Las autoridades buscan verificar si la reacción de D. Bolaños fue proporcional y necesaria ante la presunta agresión física que estaba sufriendo por parte de su pareja sentimental en medio de su estado de alicoramiento.

Mientras las investigaciones avanzan para establecer responsabilidades, las autoridades locales reiteran el llamado a denunciar cualquier signo de violencia doméstica para evitar que las discusiones familiares terminen en tragedias irreparables.

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