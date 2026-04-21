Él era Leider Gómez, patrullero que murió tras resbalarse en su moto en Bogotá

El patrullero Leider Gómez de 25 años, falleció la noche del lunes 20 de abril tras sufrir un aparatoso accidente en la avenida Boyacá cerca donde antes era el Bavaria en la localidad de Kennedy, esto cuando se conoció que el uniformado se encontraba dirigiéndose a su lugar de trabajo.

Según las autoridades el suceso ocurrió cerca de las 10:30 p. m., a la altura de la calle 7C, en el sector de la localidad de Kennedy. Según el reporte oficial entregado por el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que terminó ocasionando esto fue una mancha de aceite contra en la vía.

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Leider Gómez se desplazaba en su motocicleta privada con placas NXA 23G en sentido sur-norte y al encontrarse con una mancha de ACPM, el uniformado perdió el control del vehículo, resbaló y cayó sobre la calzada. Lastimosamente, en ese momento un tractocamión que circulaba por la vía no pudo esquivarlo y terminó arrollándolo.



Ante esta situación, se conoció que este patrullero era recordado por sus compañeros como un joven comprometido con la institución, se dirigía a cumplir con su deber. Tanto es así que antes de perder la vida, el joven estaba en dirección al CAI Rincón, ubicado en la localidad de Suba, donde debía recibir su turno laboral nocturno.



¿Qué más se conoció del accidente de Leider Gómez?

Lastimosamente, a pesar de que las unidades de emergencia y otros compañeros de la institución llegaron rápidamente al lugar para socorrerlo y brindarle apoyó, la gravedad de las heridas provocadas por el vehículo de carga pesada hizo que el joven perdiera la vida en el lugar de los hechos.

Tras confirmarse el deceso, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvo que intervenir para realizar una limpieza técnica de la vía, retirando el combustible derramado para evitar que otros conductores sufrieran un percance similar en esta transitada arteria en especial en esa hora de la noche.

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Según datos de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, con corte al 5 de abril de 2026, el número de fallecidos en siniestros viales ascendió a 162 personas, lo que representa un aumento del 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, los cuáles se deben a diversos factores.

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Al punto que esta autoridad mencionó que un 44% de las personas fallecidas son motociclistas, mientras los peatones son un 38 %. Además comentaron que los horarios críticos para los accidentes de tránsito en Bogotá es entre las 10:00 p. m. y la medianoche.

Sumado a lo anterior se conoció que debido a la constante interacción entre motocicletas y transporte de carga pesada en vías como la avenida Boyacá y la NQS, lo han convertido como uno de los puntos de mayor letalidad en Bogotá.

[10:27 p.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy entre tractocamión y motociclista en la Av. Boyacá con calle 7B, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y criminalística.



⭕ Vías alternas: Av. Américas y Av. Carrera 68. pic.twitter.com/Mgi7cuOHJJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 21, 2026

Mientras tanto, la Policía Nacional ha enviado mensajes de condolencias a la familia de Leider Gómez, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer las responsabilidades sobre la presencia de la mancha de aceite en la vía.