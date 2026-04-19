VIDEO: Llanta sale volando y acaba con la vida de una mujer en Bogotá

Un episodio que ha generado conmoción en Bogotá tiene como protagonista una llanta que descendió a gran velocidad por una vía en la localidad de Ciudad Bolívar.

El hecho, ocurrido en el sector de Perdomo, quedó registrado en cámaras de seguridad y rápidamente se difundió en redes sociales, donde ha despertado múltiples reacciones.

Según la información preliminar, la situación se presentó hacia las 11:40 de la mañana, cuando una mujer caminaba por la calle. En ese momento, la llanta apareció rodando desde la parte alta del barrio, impulsada por la pendiente del terreno, lo que incrementó su velocidad y fuerza de impacto.



Llanta en Ciudad Bolívar: así ocurrió el impacto

Las imágenes muestran que la mujer se detuvo por unos segundos para abrir una sombrilla. Justo en ese instante, la llanta la impactó de manera directa, generando una situación que requirió atención inmediata por parte de transeúntes que pasabn por el lugar.

Tras el golpe, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento horas después.

Este desenlace ha generado consternación entre los habitantes del sector, quienes aún intentan entender cómo una situación de este tipo pudo ocurrir.

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Las primeras versiones indican que la llanta habría sido lanzada desde una zona elevada del barrio, aunque este punto aún no ha sido confirmado por las autoridades. Lo cierto es que la inclinación del terreno jugó un papel clave en la velocidad que alcanzó el objeto antes del impacto.

Bajada de Perdomo Alto, en Bogotá, una mujer perdió la vida. Según versiones preliminares, una llanta habría sido lanzada desde la parte alta de la vía. La pendiente del sector hizo el resto… el objeto tomó velocidad y, al momento del impacto, la fuerza fue brutal pic.twitter.com/PoXdZ5lxgj — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) April 19, 2026

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Llanta: investigación en curso y versiones encontradas

El caso de la llanta en Ciudad Bolívar ahora está en manos de las autoridades, que adelantan la recolección de pruebas para esclarecer los hechos. Entre las acciones en curso se encuentran la revisión de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y el análisis del recorrido que hizo el objeto.

La comunidad ha manifestado su preocupación y ha solicitado claridad sobre lo ocurrido. Las dudas giran en torno a si la llanta fue arrojada intencionalmente, si se trató de un accidente o de una acción imprudente que terminó en tragedia.

Mientras tanto, en redes sociales el video ha generado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios expresaron su sorpresa ante lo sucedido, reflejando el impacto que ha tenido la difusión de las imágenes.



Reacciones tras el caso de la llanta en Bogotá

El episodio ha dejado una fuerte impresión entre los residentes de Ciudad Bolívar, quienes siguen atentos al avance de la investigación. La circulación del video ha hecho que el caso de la llanta se convierta en tema de conversación, no solo en la zona, sino también a nivel nacional.

Las autoridades continúan trabajando para determinar responsabilidades y establecer con precisión cómo se originó el hecho. Por ahora, el registro audiovisual se mantiene como una de las principales piezas para reconstruir lo ocurrido y entender la trayectoria que siguió la llanta antes del impacto.

El caso sigue en desarrollo, mientras la comunidad espera respuestas claras sobre un suceso que, en cuestión de segundos, transformó una escena cotidiana en un episodio que hoy genera múltiples interrogantes.