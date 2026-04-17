Estudiante de Uniminuto murió luego de ser atacado durante un atraco en TransMilenio

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años que perdió la vida en Transmilenio. El estudiante fue atacado durante un intento de hurto, esto mientras se encontraba devolviendose para su casa después de una jornada académica.

Todo comenzó este pasado miércoles, 15 de abril de 2026, aproximadamente a las 9:50 de la noche. Fredy Guzmán, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, acababa de terminar su jornada académica y se disponía a regresar a su hogar.

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Mientras esperaba un articulado en la estación Minuto de Dios, ubicada sobre la calle 80 en la localidad de Engativá, varios delincuentes ingresaron al sistema de forma irregular a través de los accesos laterales. Al punto que los sujetos abordaron al joven con la intención de robar sus pertenencias.



Durante el forcejeo, lo atacaron, al punto que terminó recibiendo varias heridas, incluyendo una en el pecho. Tras el ataque, Fredy Guzmán fue auxiliado por personal del sistema y la Policía, quienes activaron los protocolos de emergencia para trasladarlo de urgencia al Hospital de Engativá para auxiliarlo.



¿Qué pasó con Fredy Guzmán?

A pesar de que el joven luchó por su vida durante dos días bajo observación médica, la gravedad de las lesiones en sus órganos vitales provocó su deceso este viernes, 17 de abril. Una vez se confirmó el deceso del joven, sus familiares y conocidos lo recordaron como un joven con grandes sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida.

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La Universidad Minuto de Dios emitió un emotivo mensaje de solidaridad y rechazo categórico a la violencia que "cegó" la vida de uno de sus integrantes. La institución hizo un llamado urgente a las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se fortalezcan las estrategias de prevención en los entornos universitarios.

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Por su parte, la empresa TransMilenio lamentó y condenó el "repudiable hecho", asegurando que colaborará estrechamente con la justicia para identificar a los responsables a través de los registros de seguridad. Esto mientras el caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía Seccional Bogotá, para encontrar a los culpables.

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