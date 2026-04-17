Arrestan a rapero acusado de acabar con su novia de 14 años; escondió el cuerpo en un Tesla

En las últimas horas se presentó la confirmación del arresto del rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, esto por una presunta implicación en el caso contra Celeste Rivas Hernández, una joven de tan solo 14 años y fue encontrada sin vida en el baúl del cantante.

El artista de 21 años, saltó a la fama mundial gracias a éxitos virales en TikTok, se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles.Sin embargo, se presentó el arresto de D4vd este jueves por la tarde mediante un operativo coordinado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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Imágenes difundidas por las autoridades muestran a elementos de las divisiones de Robos, así como de Bandas y Narcóticos, ingresando a un domicilio vinculado al rapero tras derribar la puerta con un ariete. Aunque el arresto fue confirmado, todavía no hay evidencia de imágenes oficiales del rapero.



¿Qué se sabe del caso contra D4vd?

Las autoridades confirmaron que este caso, que se mantuvo bajo una investigación silenciosa durante meses, sin embargo, todo cambió este 8 de septiembre de 2025. Tras reportes de vecinos sobre un olor fétido en un depósito municipal de Hollywood, las autoridades inspeccionaron un vehículo Tesla abandonado, el cual estaba registrado a nombre de Burke.

Al punto que se encontró al interior de la cajuela, descubrió restos humanos en estado de descomposición que fueron identificados como los de Celeste Rivas, quien había sido reportada como desaparecida por su familia desde abril de 2024. Lastimosamente, el hallazgo ocurrió un día después del que habría sido el cumpleaños número 15 de la menor.

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Según testimonios de amigos cercanos al rapero, ambos mantenían una relación sentimental que habría iniciado cuando ella tenía 11 años y él 17. Se alega que D4vd utilizaba identificaciones falsas para hacer pasar a Celeste como una estudiante universitaria de 19 años, para que esta asistiera a fiestas de adultos.

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Tras el arresto, la comunidad digital ha centrado su atención en 'Romantic Homicide', la canción que catapultó a D4vd al éxito en 2022. En redes sociales, muchos usuarios califican ahora la letra como una "dedicatoria premonitoria", citando frases donde el autor menciona haber quitado la vida a alguien en su mente sin sentir arrepentimiento.

El cerco sobre Burke se cerró después de que un gran jurado analizará pruebas geográficas que situaban al cantante en ubicaciones clave relacionadas con la víctima.

Ante esto, se espera que este lunes la Fiscalía de Los Ángeles presente formalmente los cargos ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual se determinará el futuro legal de la estrella de TikTok.