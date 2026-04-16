Dolorosa reacción de papá de Colmenares ante decisión de que absuelve a Laura Moreno

Este jueves 16 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Colombia puso fin a uno de los casos más extensos, esto debido a que la Sala Penal del alto tribunal ratificó la absolución de Laura Moreno, quien estuviera vinculada al proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares en 2010.

Tanto es así que se conoció que en la lectura oficial del fallo, la decisión se sustenta en que el análisis judicial "no demostró que hubieran sido cómplices de un homicidio cuando tampoco estaba claro que se hubiese generado esta conducta punible". Siendo este el argumento para decidir absolver a Laura Moreno.

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Con esta determinación, se mantiene la sentencia que ya había sido proferida en febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a Moreno. Por otro lado, Jessy Quintero, el tribunal ratificó la prescripción de la acción penal, dado que los términos legales para su procesamiento se cumplieron sin una condena en firme.



Este veredicto de casación representa la última instancia posible en la justicia ordinaria colombiana, cerrando un ciclo de 16 años de audiencias, peritajes y debates nacionales.

Caso Colmenares: Corte Suprema confirma que sí fue homicidio, pero absuelve a Laura Moreno Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Cómo reaccionó el papá de Luis Andrés Colmenares?

Luis Alonso Colmenares, padre de la víctima, se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje que combinó el respeto a la institucionalidad con una profunda inconformidad. Inicialmente, destacó que a su hijo le quitaron la vida y no fue algo accidental.

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“Hubo homicidio, así lo estableció una sala del tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen. Eso es distinto”. A pesar de su dolor, el padre del joven estudiante de la Universidad de los Andes manifestó que asistirá a la audiencia con "serenidad y respeto".

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Tanto es así que Luis Alonso aseguró: “Acataré su decisión, cualquiera que sea, sin que ello me impida expresar de manera respetuosa y pacífica cualquier inconformidad que pueda surgir”. Además, reiteró que mantiene su confianza en las instituciones y en el valor de la justicia, a pesar del resultado adverso.

Recordemos que la tragedia del Parque El Virrey, ocurrida el 31 de octubre de 2010 y durante más de quince años, la familia Colmenares ha sostenido que "a Luis lo mataron"

Por otro lado, las defensas de Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas siempre argumentaron la falta de pruebas concluyentes para establecer una responsabilidad penal, ante esto se podría dar el cierre a esta situación que ha mantenido en vilo al país con lo ocurrido con el universitario.

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