Caso Colmenares: Corte Suprema confirma que sí fue homicidio, pero absuelve a Laura Moreno

Uno de los casos más sonados es el caso de Luis Andrés Colmenares, el cual pareciera estar llegando a un punto final en la justicia ordinaria, esto debido a que este miércoles 15 de abril de 2026, se conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió ratificar la absolución de Laura Moreno y dejar en firme la prescripción del proceso contra Jessy Quintero.

La decisión se conocerá oficialmente este jueves 16 de abril a las 2:30 p. m. en la sala de audiencias de la Corte. Gracias a este fallo, el alto tribunal pone fin a la controversia jurídica que rodea la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey, al norte de Bogotá.

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De acuerdo con las fuentes, la Sala Penal determinó que no existieron pruebas suficientes para demostrar la participación de Laura Moreno en un presunto homicidio. El fallo resalta una duda que el sistema judicial no pudo despejar en más de una década de litigio, no se logró comprobar si la muerte del joven fue un accidente o un asesinato.



Por otro lado, la Corte ratificó que no se estableció con claridad que el fallecimiento fuera producto de una conducta criminal. En su momento, el Tribunal Superior de Bogotá ya había expuesto en 2021 que la Fiscalía no logró comprobar su teoría en contra de Moreno.



¿Qué va a suceder con el el caso Luis Andrés Colmenares?

Uno de los pilares que sostuvo la decisión de la Corte fue la revisión de las falencias en los procedimientos iniciales. Se recordó que el Tribunal de Bogotá advirtió errores en la necropsia y señaló que las fracturas en el cráneo de Colmenares pudieron haberse producido incluso después de su muerte, debido al mal manejo del cuerpo.

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Cabe destacar que este caso llegó a la instancia de casación luego de que la Fiscalía y la Procuraduría apelaran el fallo de 2021, además de que el ente investigador buscaba que Laura Moreno fuera condenada como coautora de homicidio.

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Esto mientras que el Ministerio Público argumentó que la joven pudo haber obstruido el hallazgo del cuerpo durante la madrugada de los hechos. No obstante, la Corte Suprema desestimó estos argumentos al no encontrar méritos para revertir la absolución previa.

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En el caso de Jessy Quintero, quien estaba vinculada por el delito de favorecimiento agravado, el tribunal confirmó la prescripción del caso por vencimiento de términos. Esto significa que el Estado perdió la potestad de seguir adelante con la acción penal debido al paso del tiempo.

Con este veredicto, el proceso se cierra formalmente, pese a esto, la familia Colmenares, a través de su defensa, ya había advertido que, de agotarse las instancias nacionales, acudirían a organismos internacionales.