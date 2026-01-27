Papá de Laura Moreno, implicada en caso Colmenares, sería imputado por la Fiscalía

La familia Moreno, conocida públicamente por el sonado caso Colmenares, en el que Laura Moreno fue vinculada a la investigación por el fallecimiento del estudiante de Los Andes Luis Andrés Colmenares, vuelve a sonar en el ámbito judicial, pero en esta oportunidad el foco se encuentra en el papá de la joven, el señor Jorge Moreno.

Esto luego de que saliera a la luz una investigación que adelanta la Fiscalía sobre presunto lavado de activos y en la que se encuentra el nombre del empresario Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, señalado en el denominado caso ‘La Patrona’, uno de los mayores esquemas de evasión tributaria detectados en el país.

Según se conoció, la Fiscalía adelanta un proceso en el que citará a imputación de cargos al señor Moreno a quien espera acusar bajo los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras hallazgos en los que se relaciona a su empresa JM, con una red de facturación falsa, operada entre 2006 y 2009.



La investigación indica que la compañía JM, fundada en 1997 en Yopal, habría utilizado varias empresas fachada para emitir facturas por servicios y cuyas operaciones eran ficticias, con el fin de inflar gastos y reducir la base gravable; estas facturaciones suman más de $121.000 millones.



El expediente filtrado registra que las facturaciones ficticias tenían como finalidad evadir impuestos de IVA y renta, además de dar apariencia de legalidad a recursos que habrían sido obtenidos de forma ilícita; es por esto que la entidad acusatoria determinó que las cifras infladas no correspondieron a un error de contabilidad sino a una práctica sistemática en medio de la configuración de un delito penal por el que ahora busca acusar al papá de Laura Moreno.

La investigación de la entidad ´permitió vincular a Jorge Moreno en una estructura de defraudación tributaria que se habría dedicado a emitir facturas falsas entre el 2006 y 2009 ayudando ilegalmente a disminuir la base gravable de varias empresas en Colombia.

Sobre este caso se conoció que ya se llevó a cabo una primera audiencia el pasado 19 de enero y a la que no asistió el empresario Moreno quien argumentó a través de su abogado problemas de salud.

En la misma diligencia el abogado del empresario propuso resolver el caso por la vía administrativa, aceptando la imposición de multas o acuerdos con la Dian para resarcir los dineros presuntamente evadidos; sin embargo esta petición fue rechazada por la Fiscalía que insistió en que la imputación de cargos es un paso obligatorio dentro del proceso y que se debe llevar a cabo en medio de la gravedad de los delitos que se le atribuyen a Jorge Moreno.

Es por eso que se solicitó una nueva audiencia y se espera que en los próximos días la Fiscalía realice una nueva citación para el proceso de imputación de cargos contra el papá de Laura Moreno.

