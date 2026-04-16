Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CUERPO DE COLOMBIANA DESAPARECIDA
COBRO RECIBO DE LA LUZ
CASO COLMENARES
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Hombre confesó en plena entrevista que acabó con una mujer; dijo dónde la enterró

VIDEO: Hombre confesó en plena entrevista que acabó con una mujer; dijo dónde la enterró

Una pregunta directa del periodista y un frío silencio de cinco segundos fueron la clave para que un sujeto admitiera lo ocurrido con una joven desaparecida.

VIDEO: Hombre confesó en plena entrevista que acabó con una mujer; dijo dónde la enterró
VIDEO: Hombre confesó en plena entrevista que acabó con una mujer; dijo dónde la enterró
Foto: La Kalle y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

¿Te imaginas hacer una pregunta y que la respuesta cambie el destino de una investigación judicial? Pues eso fue exactamente lo que logró Rafael Poveda en uno de los momentos más impactantes de su carrera reciente, algo que relató con mucha naturalidad en su visita a El Klub de La Kalle.

El protagonista de esta historia es John Michael Lennis, un sujeto con el que Rafael se sentó a conversar, pero con un as bajo la manga: información privilegiada de los investigadores.

Puedes leer: Ella era Karely Merlano, psicóloga del ICBF que habría muerto a manos de cuatro menores

Poveda no llegó a la entrevista a improvisar. Él ya sabía que había una joven desaparecida, Isaac Catherine Cabullales, de quien no se tenía rastro desde que le ofrecieron un supuesto trabajo por redes sociales.

Con la calma que le dan sus años de oficio, Rafael lanzó la pregunta que lo cambiaría todo: "tú qué sabes de esta chica tú la mataste".

Te puede interesar

  1. Incendio acaba con la vida de cuatro perros
    Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video

  2. Agente del ICE apaga la vida de una mujer durante operativo migratorio
    Mujer pierde la vida durante operativo migratorio en Minnesota a manos de un agente de ICE
    Foto: captura YouTube, @Breaking911
    Internacional

    Agente del ICE apaga la vida de una mujer durante operativo migratorio

En ese momento, el tiempo se detuvo. No hubo una negativa inmediata, ni una reacción violenta, solo un silencio que lo dijo todo.

Rafael describió ese instante como algo cargado de una energía muy pesada. "El tipo se siente así como que como supo como 5 segundos sin responder sí ay la mataste sí ¿dónde está el cuerpo", relató Poveda sobre la confesión que obtuvo de Lennis.

Puedes leer: Caso Colmenares: Corte Suprema confirma que sí fue homicidio, pero absuelve a Laura Moreno

Publicidad

Esos cinco segundos fueron la clave para que el hombre finalmente admitiera el suceso. Pero la revelación no terminó ahí, ya que también se mencionó la participación de su propia pareja de aquel entonces en los hechos posteriores.

El impacto de esa entrevista fue más allá de las cámaras de Testigo Directo o del podcast Más Allá del Silencio. La información obtenida por el periodista fue tan precisa que las autoridades pudieron actuar.

Te puede interesar

  1. Catalina Giraldo pide SMA
    Psicóloga pide el suicidio asistido por tener trastorno mental: "Quiero apagar esas voces"
    Foto: pantallazo tomada de Noticias Caracol
    Nación

    Psicóloga pide el suicidio asistido por tener trastorno mental: "Quiero apagar esas voces"

  2. Revelan una nuevo video en el caso de Renee Good
    Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer

Publicidad

Poveda compartió en La Kalle que, solo cuatro días después de que la información saliera a la luz, las autoridades confirmaron el hallazgo: "Salió la información de que a la chica la habían encontrado enterrada en el patio de la casa".

Para el periodista, este caso fue particularmente difícil de procesar por la frialdad del entrevistado. Rafael confesó que, a diferencia de otros encuentros, este le dejó una marca emocional negativa:

"Él sí me causó repulsión hermano". Al salir de ese lugar, la sensación fue de un choque profundo por la crudeza de lo escuchado.

Mira la entrevista completa:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Asesinato

Noticias