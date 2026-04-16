VIDEO: Hombre confesó en plena entrevista que acabó con una mujer; dijo dónde la enterró

¿Te imaginas hacer una pregunta y que la respuesta cambie el destino de una investigación judicial? Pues eso fue exactamente lo que logró Rafael Poveda en uno de los momentos más impactantes de su carrera reciente, algo que relató con mucha naturalidad en su visita a El Klub de La Kalle.

El protagonista de esta historia es John Michael Lennis, un sujeto con el que Rafael se sentó a conversar, pero con un as bajo la manga: información privilegiada de los investigadores.

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Poveda no llegó a la entrevista a improvisar. Él ya sabía que había una joven desaparecida, Isaac Catherine Cabullales, de quien no se tenía rastro desde que le ofrecieron un supuesto trabajo por redes sociales.



Con la calma que le dan sus años de oficio, Rafael lanzó la pregunta que lo cambiaría todo: "tú qué sabes de esta chica tú la mataste".

En ese momento, el tiempo se detuvo. No hubo una negativa inmediata, ni una reacción violenta, solo un silencio que lo dijo todo.

Rafael describió ese instante como algo cargado de una energía muy pesada. "El tipo se siente así como que como supo como 5 segundos sin responder sí ay la mataste sí ¿dónde está el cuerpo", relató Poveda sobre la confesión que obtuvo de Lennis.

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Esos cinco segundos fueron la clave para que el hombre finalmente admitiera el suceso. Pero la revelación no terminó ahí, ya que también se mencionó la participación de su propia pareja de aquel entonces en los hechos posteriores.

El impacto de esa entrevista fue más allá de las cámaras de Testigo Directo o del podcast Más Allá del Silencio. La información obtenida por el periodista fue tan precisa que las autoridades pudieron actuar.

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Poveda compartió en La Kalle que, solo cuatro días después de que la información saliera a la luz, las autoridades confirmaron el hallazgo: "Salió la información de que a la chica la habían encontrado enterrada en el patio de la casa".

Para el periodista, este caso fue particularmente difícil de procesar por la frialdad del entrevistado. Rafael confesó que, a diferencia de otros encuentros, este le dejó una marca emocional negativa:

"Él sí me causó repulsión hermano". Al salir de ese lugar, la sensación fue de un choque profundo por la crudeza de lo escuchado.

Mira la entrevista completa: