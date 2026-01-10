Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer

El pasado 7 de enero de 2026, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, terminó con la vida de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. Recientemente, se conoció un nuevo video grabado desde el teléfono celular del agente involucrado.

Durante el nuevo material audiovisual, de menos de un minuto de duración, muestra una nueva perspectiva de los instantes previos a los disparos. En el video, se observa al agente Jonathan Ross acercándose al vehículo de Good, el cual aparentemente obstaculizaba el paso del operativo.

Así mismo, también aparece un audio en donde se escucha a Renee Good decir: "No pasa nada. No estoy enfadada contigo". Al mismo tiempo, su esposa, Becca Good, confronta al agente cuestionando el acoso y grabando con su propio dispositivo.



El momento crítico sucede cuando un segundo agente ordena a Renee bajar del auto; ella comienza a maniobrar para retirarse y Ross se interpone frente al vehículo, gritando antes de abrir fuego. El video termina con el automóvil estrellándose contra un poste.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

¿Cómo va la investigación en el caso de Renee Good?

Mientras la investigación de este caso se encuentra en curso, se supo que la administración federal y el vicepresidente JD Vance salieron a defender la actuación del oficial, sosteniendo que su vida corría peligro y que actuó en legítima defensa.

Así mismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumenta que la mujer actuó de forma violenta, lo que obligó a los agentes a protegerse. Situación que hasta el mismo presidente Donald Trump afirmó que el agente sobrevivió de milagro, comentando que "cuesta creer que esté vivo".

Por el contrario, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y diversos testigos locales aseguran que los videos no muestran una amenaza clara que justificara el uso del arma, al punto que este exigió que ICE abandone la ciudad, argumentando que su presencia genera caos y desconfianza en la comunidad.

Renee Good era madre de tres hijos y residente del área metropolitana de Mineápolis–St. Paul, tras la pérdida de su esposo. Su madre, Donna Granger, la describió como una persona profundamente empática y sensible. Así mismo, se graduó en escritura creativa en 2020, era conocida en su entorno por su fe cristiana y su participación en viajes misioneros en su juventud.

El caso provocó manifestaciones masivas en Minneapolis, donde los residentes exigen justicia y el cese de las redadas migratorias. Actualmente, la Policía de Minneapolis, el FBI y el Bureau of Criminal Apprehension de Minnesota adelantan investigaciones sobre este caso.

