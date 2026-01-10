Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
DEMANDA A BAD BUNNY
VACACIONES COLEGIOS PÚBLICOS
JOVEN ALEMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer

Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer

Un nuevo video mostraría los momentos antes de que el agente disparara contra la mujer, lo que podría aportar más información sobre el caso.

Revelan una nuevo video en el caso de Renee Good
Sale a la luz video del agente del ICE momentos antes de apagar la vida de una mujer
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El pasado 7 de enero de 2026, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, terminó con la vida de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. Recientemente, se conoció un nuevo video grabado desde el teléfono celular del agente involucrado.

Durante el nuevo material audiovisual, de menos de un minuto de duración, muestra una nueva perspectiva de los instantes previos a los disparos. En el video, se observa al agente Jonathan Ross acercándose al vehículo de Good, el cual aparentemente obstaculizaba el paso del operativo.

Puedes leer: Agente del ICE apaga la vida de una mujer durante operativo migratorio

Así mismo, también aparece un audio en donde se escucha a Renee Good decir: "No pasa nada. No estoy enfadada contigo". Al mismo tiempo, su esposa, Becca Good, confronta al agente cuestionando el acoso y grabando con su propio dispositivo.

Te puede interesar

  1. Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?
    Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

  2. El último video de Elxnat Leif Lino, joven que murió en La Guajira
    El último video de Elxnat Leif Lino, joven que murió en La Guajira
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    El último video de Elxnat Leif Lino, el joven alemán que apareció sin vida en La Guajira

El momento crítico sucede cuando un segundo agente ordena a Renee bajar del auto; ella comienza a maniobrar para retirarse y Ross se interpone frente al vehículo, gritando antes de abrir fuego. El video termina con el automóvil estrellándose contra un poste.

¿Cómo va la investigación en el caso de Renee Good?

Mientras la investigación de este caso se encuentra en curso, se supo que la administración federal y el vicepresidente JD Vance salieron a defender la actuación del oficial, sosteniendo que su vida corría peligro y que actuó en legítima defensa.

Publicidad

Así mismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumenta que la mujer actuó de forma violenta, lo que obligó a los agentes a protegerse. Situación que hasta el mismo presidente Donald Trump afirmó que el agente sobrevivió de milagro, comentando que "cuesta creer que esté vivo".

Puedes leer: Citaron a un turista ruso por una app, le quitaron todo y acabaron con su vida en una finca

Publicidad

Por el contrario, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y diversos testigos locales aseguran que los videos no muestran una amenaza clara que justificara el uso del arma, al punto que este exigió que ICE abandone la ciudad, argumentando que su presencia genera caos y desconfianza en la comunidad.

Te puede interesar

  1. Centro Comercial Santafé rompe el silencio sobre la mujer fallecida en sus instalaciones
    Centro Comercial Santafé rompe el silencio sobre la mujer fallecida en sus instalaciones
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Centro Comercial Santafé rompe el silencio sobre la mujer fallecida en sus instalaciones

  2. Hermana de B King comparte inesperado hallazgo en la tumba del cantante: ¿una señal?
    Hermana de B King comparte inesperado hallazgo en la tumba del cantante: ¿una señal?
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Hermana de B King comparte inesperado hallazgo en la tumba del cantante: ¿una señal?

Renee Good era madre de tres hijos y residente del área metropolitana de Mineápolis–St. Paul, tras la pérdida de su esposo. Su madre, Donna Granger, la describió como una persona profundamente empática y sensible. Así mismo, se graduó en escritura creativa en 2020, era conocida en su entorno por su fe cristiana y su participación en viajes misioneros en su juventud.

El caso provocó manifestaciones masivas en Minneapolis, donde los residentes exigen justicia y el cese de las redadas migratorias. Actualmente, la Policía de Minneapolis, el FBI y el Bureau of Criminal Apprehension de Minnesota adelantan investigaciones sobre este caso.

Mira también: Menor de edad fallece luego de que una grúa le cayera encima; hay varios heridos

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video

Estados Unidos

Muerte de mujer

Migrantes