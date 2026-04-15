Ella era Karely Merlano, psicóloga del ICBF; investigan a cuatro jóvenes por su muerte

Cerca de cumplirse una semana de la muerte de Karely Merlano, una psicóloga de 48 años que trabajaba en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, esta situación ocurrido el pasado 9 de abril de 2026 y puso bajo la lupa lo ocurrido debido a las denuncias que había reportado antes.

Según relató su pareja, el periodista Alejandro Cabarcas al medio de comunicación El Tiempo, la psicóloga ya había sufrido intentos de agresión previos. Semanas antes del ataque, los mismos adolescentes señalados habrían intentado intoxicarla disolviendo medicamentos en el agua que ella consumía habitualmente.

A pesar de que ella informó a las directivas de la Fundación de Vivir sobre estas amenazas y el riesgo que corría su vida, sus advertencias fueron presuntamente desestimadas. Por lo cual, su pareja comentó que ya había tomado la decisión de renunciar a su cargo el 15 de abril, apenas unos días después la mujer terminó muerta.

Le quitan la vida a piscologa del ICBF Foto tomada de Facebook

¿Cómo fue el ataque contra Karely Merlano?

El pasado jueves 9 de abril, cerca de las ocho de la noche, el cuerpo de Karely Merlano fue hallado sin vida en el hogar de paso ubicado en el barrio La Libertad. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años, habrían exigido a la funcionaria que les permitiera salir del lugar.

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De acuerdo con el informe forense y el testimonio de sus allegados, la psicóloga fue amordazada, atada de manos y finalmente estrangulada, presuntamente utilizando los cordones de sus propios zapatos. Además se conoció que estos también ya habrían tenido antecedentes penales.

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Se conoció que los implicados intentaron darse a la fuga, pero fueron capturados posteriormente por las autoridades. En las audiencias judiciales, tres de los cuatro menores aceptaron los cargos, mientras que uno decidió no hacerlo. Debido al fuerte rechazo social en Barrancabermeja, dos de los adolescentes fueron trasladados a Bucaramanga para garantizar su integridad durante el proceso legal.

Momento exacto en el que cuatro adolescentes se habrían fugado de un hogar de paso en #Barrancabermeja luego de ser señalados de asesinar a una psicóloga. pic.twitter.com/Z28We6CjpS — Mely Múnera (@MelyMunera) April 13, 2026

Karely Merlano deja dos hijos huérfanos y un vacío profesional incalculable. Su familia exige justicia y una reforma profunda que garantice que ningún otro cuidador deba pagar con su vida por cumplir con su deber.

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