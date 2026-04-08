Encuentran sin vida a reconocido animalista en zona rural de Soacha; hay pistas clave

La comunidad de Soacha se encuentra de luto tras el fallecimiento de Édgar Retavisca, un hombre de 61 años que dedicó más de dos décadas de su vida al rescate y protección de animales en condición de abandono, situación que generó conmoción por parte de las personas.

Así mismo, se conoció que el cuerpo del adulto mayor fue hallado el pasado lunes 6 de abril en una zona rural cercana a la vereda Chacua Alta, en los límites entre Soacha y Sibaté, con múltiples heridas provocadas por arma blanca, al punto que también tenía una herida en su cuello.

Puedes leer: Identidades de fallecidos en accidente de bus en vía Ibagué - Tolima



Édgar Retavisca era muy querido por la comunidad, debido a la forma interesada de cómo se preocupaba por los animales. Al momento de los hechos, el activista tenía bajo su cuidado a aproximadamente 69 perros, la mayoría rescatados de las calles.



Según el testimonio de su hermano, William Retavisca para el medio Q’hubo, el día del crimen Édgar se movilizaba en una bicicleta con el único fin de buscar y rescatar a unos animales que se le habían extraviado desde diciembre.



¿Cuál es la pista que hay con relación al caso de Édgar Retavisca?

Las autoridades encontraron la existencia de un audio de WhatsApp que circuló en grupos comunitarios de la vereda Pablo Neruda y sectores aledaños minutos antes del ataque. En el mensaje se alertaba sobre la presencia de Édgar Retavisca.

Puedes leer: Inocente juego infantil es investigado en muerte de hermanitos en una nevera en Meta

Tanto es así que durante la grabación describió su aspecto físico mencionando que estaba rapado y su desplazamiento en bicicleta, instando a los habitantes a "estar muy pendientes" e informar sus movimientos.

Publicidad

Al punto que para el medio citado, la familia sostiene que estos mensajes fueron determinantes para generar un ambiente hostil y coordinar el ataque en un camino solitario, además se conoció que que la víctima mantenía un fuerte altercado de años con una familia del sector que presuntamente buscaba desplazarlo de su terreno.

Publicidad

Tanto es así que el animalista ya había denunciado previamente hostigamientos constantes, robos y hasta el fallecimiento de sus animales, incluso, en diciembre de 2025, Retavisca se vio involucrado en un incidente donde dio muerte a un joven que había invadido su propiedad para atacarlo a él y a sus animales.

Tras demostrarse que actuó en defensa propia y tras haber sido víctima de disparos en el pasado por parte de los mismos agresores, se le otorgó el beneficio de libertad o casa por cárcel, situación que fue mencionada de forma amenazante en los audios que aparecieron.

Mira también: Empresario fue atacado en un reconocido sector; era hermano de una excongresista