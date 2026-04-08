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Esto es lo que pasará con Epa Colombia tras investigación por mal comportamiento en la cárcel

La influencer podría ser trasladada nuevamente a la cárcel El Buen Pastor debido a su mal comportamiento en la guarnición donde se encuentra.

Epa Colombia no saldrá de la Escuela de Carabineros
Esto es lo que pasará con Epa Colombia tras investigación por mal comportamiento en la cárcel
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

Continúan apareciendo nuevos detalles de la situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, o más conocida como Epa Colombia, esto tras conocerse la decisión de las autoridades contra la influencer tras haberse conocido algunas irregularidades en su lugar de detención.

A pesar de los reportes de lujos y mal comportamiento, las autoridades decidieron que Epa Colombia no regresará a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, manteniéndose bajo condiciones especiales de vigilancia y seguirá en la Escuela de Carabineros de Bogotá para cumplir su condena de 5 años.

Puedes leer: El castigo que podría recibir Epa Colombia por excesos en la Escuela de Carabineros

Recordemos que a mediados de marzo de este año se conoció que a la influencer se le habían incautado cinco teléfonos celulares, además que en algún momento estuvo la presencia de un vehículo Mini Cooper morado dentro de la guarnición policial donde se encuentra recluida.

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Según los reportes, el automóvil sería un obsequio destinado a su pareja sentimental, Karol Samantha, y se informó que Daneidy fue hallada dentro del vehículo en las instalaciones. Además se conocieron constantes episodios de indisciplina incluyen altercados verbales con otras internas, amenazas al personal de custodia y molestias por ruido excesivo.

¿Por qué no será trasladada Epa Colombia?

Ante estas denuncias, el Inpec y el Ministerio de Justicia evaluaron seriamente el regreso de la creadora de contenido a la cárcel El Buen Pastor, penal donde inicialmente comenzó a pagar su condena. No obstante, la decisión final fue mantenerla en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Puedes leer: Mamá de Epa Colombia estalla por proceso judicial de su hija: "Separándola de su princesa"

Esta determinación se fundamenta en la necesidad de proteger la integridad de la reclusa, quien fue trasladada a dicha escuela hace ocho meses por razones de seguridad, tras alegar riesgos contra su vida en el penal femenino. En lugar de un traslado, la influencer recibirá un llamado de atención formal y deberá firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para garantizar su permanencia en la guarnición policial.

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Blu Radio comentó que se habría presentado una supuesta intervención de la Presidencia de la República, donde se hablarían de gestiones directas desde el ejecutivo para frenar el traslado de la influencer a un pabellón carcelario convencional.

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El Inpec, por su parte, ha aclarado que la medida no constituye un privilegio, sino una gestión institucional del caso basada en la seguridad. Recordemos que Epa Colombia cumple una sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión, debido a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los actos vandálicos contra una estación de Transmilenio durante las protestas de noviembre de 2019, los cuales ella misma grabó y publicó en sus redes sociales.

Mira también: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

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