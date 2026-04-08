Identidades de fallecidos en accidente de bus en vía Ibagué - Bogotá

El pasado martes 7 de abril de 2026, se presentó un accidente en la ruta que conecta a Ibagué con Bogotá, cuando un bus de la empresa Coomotor, que transportaba a varios pasajeros desde Medellín con destino a Florencia, Caquetá, sufrió un volcamiento lateral en el kilómetro 13+400, cerca de la glorieta de Payandé.

Tanto es así que el accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y más de una veintena de heridos, y las autoridades departamentales y organismos de socorro confirmaron plenamente las identidades de los seis adultos fallecidos, los cuales cinco perdieron la vida en el siniestro y el otro mientras recibía atención médica.

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Se conoció que Sara Salcedo Vergara era una reconocida lideresa social de San Vicente del Caguán, Caquetá, y se desplazaba en el vehículo con el propósito de reencontrarse con sus familiares, cuando el bus de Coomotor terminó perdiendo el control y se terminó volcando.



Después está, Sandro Antonio Reyes Rentería, docente nacido en el departamento del Meta y se desempeñaba como maestro en una institución educativa del municipio de Puerto Rico, también está Leydy Yuliet Barragán Leiva, Joven de 23 años, oriunda del Caquetá.

¿Qué causó el accidente vía Ibagué–Bogotá? DETALLES del bus de Coomotor Foto: Redes sociales

María Alejandra Vega: De 30 años de edad, y también viajaba con sus hijas, las cuales lograron sobrevivir al accidente, mientras que ella perdió la vida en el lugar de los hechos.



¿Qué otros fallecidos hay en el bus volcado de Coomotor?

Jair Medina Prieto fue otra víctima que terminó perdiendo la vida en el lugar de los hechos, así mismo, esta Leonor Zapata Torres, residente del departamento del Huila y fue la única de las víctimas que no murió en el lugar del accidente; alcanzó a ser trasladada de urgencia a la clínica Asotrauma de Ibagué, donde perdió la vida.

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Recordemos que el accidente ocurrió cuando el conductor del bus aparentemente perdió el control en una curva, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada y chocara contra la vegetación boscosa de la zona.

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Además de las víctimas fatales, 19 personas resultaron heridas y fueron ingresadas a centros asistenciales de Ibagué. El último parte médico indica que dos pacientes se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser intervenidos quirúrgicamente, mientras que otros han sido dados de alta bajo protocolos de observación por trauma.

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