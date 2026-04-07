¿Qué causó el accidente vía Ibagué–Bogotá? DETALLES del bus de Coomotor

El reloj marcaba cerca de las 4:00 de la mañana del martes 7 de abril cuando el silencio de la variante que conecta a Ibagué con el sur del país se rompió de forma violenta.

En la glorieta de Payandé, un punto estratégico del corredor vial, un bus intermunicipal de la reconocida empresa Coomotor, identificado con la placa THP 832 y el número interno 6110, perdió el control por completo y terminó volcado lateralmente en una zona boscosa.

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El vehículo, que cumplía la ruta de largo aliento entre Medellín y Florencia (Caquetá), se convirtió en el escenario de una tragedia que ha dejado un saldo de seis personas fallecidas y 24 heridas.



El viaje había transcurrido con normalidad hasta que, minutos antes del desastre, el automotor realizó una parada técnica en la Terminal de Transportes de Ibagué. Allí, varios pasajeros abordaron el bus con la esperanza de llegar a sus destinos en el sur de Colombia, sumando un total de 30 ocupantes en el vehículo.

Sin embargo, al alcanzar el sector de la variante, el destino cambió drásticamente cuando el conductor, según versiones preliminares, perdió la maniobrabilidad del bus, lo que provocó que este chocara contra los árboles y terminara con los vidrios destrozados y graves daños en su parte delantera.

La escena que encontraron los organismos de socorro al llegar fue devastadora: cinco de las víctimas perdieron la vida en el lugar del impacto, mientras que una sexta persona falleció horas más tarde en la clínica Asotrauma debido a la severidad de sus lesiones.

Entre los sobrevivientes, el panorama médico es sumamente complejo, ya que se reportan pacientes con amputaciones en brazos y piernas, además de múltiples politraumatismos.

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Los heridos fueron distribuidos en centros asistenciales como el Hospital Federico Lleras Acosta, donde uno de los ingresados permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras una intervención quirúrgica.

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Las autoridades de tránsito, lideradas por el coronel Jair Alfonso Parra Archila, ya barajan las primeras cartas sobre lo que pudo haber ocurrido en esa curva fatal.

Una de las hipótesis más fuertes apunta a un posible exceso de velocidad, a pesar de que la zona cuenta con señalización preventiva, radares y bandas de frenado diseñadas para alertar a los conductores.

Por otro lado, el conductor del bus ha entregado su propia versión de los hechos, asegurando que un vehículo de carga se le cruzó de forma imprudente, obligándolo a realizar la maniobra que terminó en el volcamiento.

Para resolver este rompecabezas, los investigadores de criminalística y la Fiscalía General de la Nación cuentan con una pieza clave: una cámara de seguridad instalada cerca de la glorieta de Payandé, cuyas grabaciones permitirán confirmar si efectivamente hubo un segundo vehículo involucrado.

Mientras se esclarecen los hechos, los rescatistas en la zona han sido enfáticos en un detalle técnico que pudo haber cambiado la historia para muchos: el uso del cinturón de seguridad, un elemento que limita drásticamente la mortalidad en impactos laterales y volcamientos de esta magnitud.

En el listado de personas que vivieron este angustiante momento se encuentran nombres como Rubén Darío Chala, Andrés Felipe Arroyave, Jair Medina Prieto y Julieth León, quien viajaba junto a un bebé.

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La empresa Coomotor, por su parte, ha manifestado su solidaridad con las familias y ha iniciado una investigación interna para apoyar el proceso legal.

Este suceso se suma a las preocupantes cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que reporta un incremento en la siniestralidad este año, con 661 fallecimientos en las vías del país hasta la fecha.

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