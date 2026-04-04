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Accidente en Zipaquirá: revelan qué pasó con el conductor del carrotanque, ¿saltó del vehículo?

El gobernador de Cundinamarca reveló nuevos detalles del accidente que dejó cinco personas muertas y más de 20 heridos.

Entregan más detalles del accidente en Zipaquirá-Ubaté
Accidente en Zipaquirá: revelan qué pasó con el conductor del carrotanque, ¿saltó del vehículo?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Este miércoles 1 de abril se presentó un accidente en el peaje Casablanca, ubicado en la vía que conecta a Ubaté y Zipaquirá. El siniestro que cobró la vida de cinco integrantes de una misma familia santandereana. A lo cual, se conocieron nuevos detalles revelados por las autoridades departamentales.

Según las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey a Blu Radio, afirmó que el conductor del carrotanque que transportaba 30.000 litros de leche se lanzó del vehículo segundos antes de colisionar contra la fila de carros que esperaba en el peaje.

Puedes leer: Allegados de familia que murió en accidente en Zipaquirá relatan cómo recibieron la noticia

“Habrá que determinar desde qué punto exacto perdió los frenos, pero ya se han conocido vídeos e información de que dos kilómetros antes, kilómetro y medio antes, él ya venía con dificultades con el control del vehículo”, señaló para este medió de comunicación.

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A pesar de los reportes ciudadanos que alertaban sobre la situación, el desenlace fue inevitable. El conductor, quien sobrevivió con heridas menores, fue atendido en un centro médico y posteriormente dado de alta, pero ahora enfrenta un proceso judicial para determinar si tenía otras alternativas antes de abandonar el mando del vehículo.

Peaje Casablanca así informaron el fallecimiento de familia que viajaba a Santander
Familia que perdió la vida en el peaje de Casa Blanca, Zipaquirá - Ubaté
Foto: montaje realizado por La Kalle, fotos tomadas de El Tiempo y X @JorgeEmilioRey

¿Qué más se conoció del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté?

Medicina Legal confirmó que los cinco integrantes de una familia en este accidente en Zipaquirá eran; Fredy León Niño, quien conducía el automóvil particular,, su esposa Luz Amanda Pereira Garcés, su suegra Rosalba Garcés Ríos, su cuñada Adelaida Pereira Garcés y su hijo menor, Juan Pablo.

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Puedes leer: "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté

De igual forma, se conoció que la familia había salido de Bogotá en la madrugada con destino a Suaita, Santander, debido a que planeaban realizar una parada en el santuario de Chiquinquirá hacia las 7:30 a. m. para cumplir una promesa a Nuestra Señora del Rosario.

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Por lo cual, ante la gravedad de lo ocurrido, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte han anunciado una auditoría de seguridad vial en este corredor, actualmente a cargo del Invías, esto con el objetivo es determinar si, además de la falla mecánica, existieron factores de infraestructura.

Finalmente, el gobernador de Cundinamarca en el mismo medio en cuestión hizo un llamado urgente a la prudencia y a la revisión técnico-mecánica rigurosa, recordando que este tipo de accidentes suelen ser el resultado de una "multifalla". Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía de Carreteras avanzan en el peritaje técnico para esclarecer las responsabilidades legales de este siniestro.

Mira también: Aparece VIDEO del momento exacto de accidente en vía Zipaquirá-Ubaté; así fue el choque

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