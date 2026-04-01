Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿NEQUI DEJA DE FUNCIONAR?
DUCHAS EN ARTEMIS II
PALABRAS DE TEKASHI SOBRE MADURO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Aparece VIDEO de tractomula que ocasionó accidente y explosión en vía Zipaquirá

Aparece VIDEO de tractomula que ocasionó accidente y explosión en vía Zipaquirá

Revelan el estado real del vehículo de carga tras el accidente y el video deja ver la magnitud del impacto generando conmoción entre quienes presenciaron la escena.

Así quedó la tractomula tras accidente en Zipaquirá que dejó víctimas
Tractomula quedó destruida tras accidente en Zipaquirá
Foto: X @JorgeEmilioRey
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 1 de abril en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, a la altura del peaje Casablanca, dejó a dos personas fallecidas y 17 heridas.

El hecho involucró un tractocamión, seis vehículos y una motocicleta, se produjo cuando varios carros estaban detenidos en fila. El impacto generó explosiones e incendios, dejando la tractomula completamente destruida. Las autoridades investigan una posible falla mecánica como causa del siniestro.

En los registros audiovisuales se observa que la tractomula terminó completamente destruida, volcada a un costado de la carretera y consumida por el fuego. La cabina quedó prácticamente irreconocible, mientras que gran parte de la estructura presenta severos daños, lo que evidencia la magnitud del choque ocurrido en este punto del departamento.

Te puede interesar

  1. Relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté
    "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté
    Foto: Captura video redes sociales
    Nación

    "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté

  2. Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté
    Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté
    Foto Redes sociales
    Nación

    Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté

El vehículo, que transportaba leche según los primeros reportes, no solo sufrió las consecuencias del impacto, sino también de las llamas que se desataron segundos después del choque. En las imágenes se alcanzan a ver restos calcinados y partes metálicas retorcidas, dejando claro que la intensidad del fuego fue determinante en el estado final de la tractomula.

Testigos del hecho aseguraron que, tras el impacto, se registraron varias explosiones que contribuyeron a que el incendio se propagara rápidamente. Esto habría complicado aún más la situación, tanto para quienes estaban en la zona como para los organismos de emergencia que llegaron minutos después a atender la emergencia.

Aunque el siniestro involucró varios vehículos que se encontraban detenidos en la fila del peaje, el foco de atención se centra en la tractomula debido al nivel de destrucción que sufrió.

¿Cómó quedó la tractomula que provocó el accidente en Zipaquirá?

Las imágenes difundidas en redes sociales se han convertido en una de las principales evidencias para entender la fuerza del impacto y las condiciones en las que quedó la mula.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté
    Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté
    Foto Redes sociales
    Nación

    Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté

  2. Relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté
    "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté
    Foto: Captura video redes sociales
    Nación

    "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté

Las autoridades continúan analizando lo ocurrido y una de las hipótesis apunta a una posible falla mecánica que habría impedido detener el vehículo a tiempo. Sin embargo, serán los peritajes técnicos los que determinen con precisión las causas del hecho.

Publicidad

Mientras tanto, la vía presenta restricciones en este sector, debido a las labores de remoción y verificación que adelantan los organismos competentes. El caso sigue generando atención, especialmente por los videos que muestran con crudeza el estado final de la tractomula, una imagen que refleja la gravedad de lo ocurrido en la madrugada.

Mira también: TRAGEDIA en vía Zipaquirá - Ubaté: EXPLOSIÓN EN PEAJE deja varios fallecidos y heridos

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes de tránsito

Muertes en accidentes

Zipaquirá

Noticias