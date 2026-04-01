Aparece VIDEO de tractomula que ocasionó accidente y explosión en vía Zipaquirá

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 1 de abril en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, a la altura del peaje Casablanca, dejó a dos personas fallecidas y 17 heridas.

El hecho involucró un tractocamión, seis vehículos y una motocicleta, se produjo cuando varios carros estaban detenidos en fila. El impacto generó explosiones e incendios, dejando la tractomula completamente destruida. Las autoridades investigan una posible falla mecánica como causa del siniestro.

En los registros audiovisuales se observa que la tractomula terminó completamente destruida, volcada a un costado de la carretera y consumida por el fuego. La cabina quedó prácticamente irreconocible, mientras que gran parte de la estructura presenta severos daños, lo que evidencia la magnitud del choque ocurrido en este punto del departamento.



El vehículo, que transportaba leche según los primeros reportes, no solo sufrió las consecuencias del impacto, sino también de las llamas que se desataron segundos después del choque. En las imágenes se alcanzan a ver restos calcinados y partes metálicas retorcidas, dejando claro que la intensidad del fuego fue determinante en el estado final de la tractomula.

Testigos del hecho aseguraron que, tras el impacto, se registraron varias explosiones que contribuyeron a que el incendio se propagara rápidamente. Esto habría complicado aún más la situación, tanto para quienes estaban en la zona como para los organismos de emergencia que llegaron minutos después a atender la emergencia.

Aunque el siniestro involucró varios vehículos que se encontraban detenidos en la fila del peaje, el foco de atención se centra en la tractomula debido al nivel de destrucción que sufrió.



¿Cómó quedó la tractomula que provocó el accidente en Zipaquirá?

Las imágenes difundidas en redes sociales se han convertido en una de las principales evidencias para entender la fuerza del impacto y las condiciones en las que quedó la mula.

Saldo de víctimas y atención de emergencia.

Hasta el momento, el balance entregado por los organismos de socorro es alarmante: 19 personas resultaron heridas con diferentes niveles de gravedad. Ante la magnitud de la tragedia, se han desplazado al punto 11 ambulancias de los… pic.twitter.com/ghr45HQdiu — Noti Cúcuta (@noticucuta) April 1, 2026

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Las autoridades continúan analizando lo ocurrido y una de las hipótesis apunta a una posible falla mecánica que habría impedido detener el vehículo a tiempo. Sin embargo, serán los peritajes técnicos los que determinen con precisión las causas del hecho.

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Mientras tanto, la vía presenta restricciones en este sector, debido a las labores de remoción y verificación que adelantan los organismos competentes. El caso sigue generando atención, especialmente por los videos que muestran con crudeza el estado final de la tractomula, una imagen que refleja la gravedad de lo ocurrido en la madrugada.

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