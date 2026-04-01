Explosión en la vía Zipaquirá-Ubaté: surge fuerte hipótesis sobre qué ocasionó la situación

En la madrugada de este miércoles 1 de abril de 2026 se presentó un accidente de tránsito registrado en el peaje Casablanca, ubicado en la vía Zipaquirá-Ubaté, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 19 heridos, ante la magnitud de la emergencia, se comenzó a manejar que se pudo tratar de una falla mecánica que sufrió uno de los vehículos implicados.

Tras las primeras inspecciones técnicas realizadas por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en el kilómetro 40 de la vía Bogotá-Ubaté, la hipótesis que cobra mayor fuerza es una falla mecánica. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló con Noticias Caracol y mencionó que el tractocamión que transportaba leche se quedó sin frenos antes de llegar al punto de recaudo.

Así mismo, explicó que el vehículo, al perder el control de su sistema de frenado, colisionó de manera violenta contra una fila de seis vehículos y una motocicleta que esperaban para realizar el pago en el peaje. El impacto no solo arrastró a los automotores, sino que desencadenó un incendio que alcanzó a varias hectarias de la zona.



¿Qué más se conoció del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté?

De igual forma, varios testigos presenciales describieron momentos de angustia y desesperación, cómo es el caso de Hollman Osma, un conductor que se encontraba a escasos metros del lugar, relató haber visto cómo la "mula" pasó el peaje y, tras el impacto, se produjeron fuertes explosiones.

Puedes leer: Listado de sobrevivientes de explosión en peaje de vía Zipaquirá - Ubaté

"Ya los vehículos quemándose, no se podía hacer absolutamente nada... Hay personas que quedaron irreconocibles", afirmó el testigo para el mismo medio de comunicación. Sumado a esto, se conocieron las imágenes en la zona donde se pueden ver como en la vía Zipaquirá-Ubaté hay una gran comuna de fuego.

Publicidad

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con apoyo de unidades de Zipaquirá y Cajicá, trabajó arduamente para extinguir el fuego que amenazaba con afectar la infraestructura del peaje.

Publicidad

Por otro lado, el gobernador Rey confirmó que el balance inicial de heridos es de 19 personas, quienes fueron atendidas mediante un esquema de salud coordinado por el CRUE Cundinamarca y trasladadas en 11 ambulancias a centros asistenciales cercanos, incluyendo dos hospitales en Zipaquirá.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de tránsito entreguen un informe técnico definitivo que confirme si la falta de mantenimiento o una falla fortuita fue la que originó esta tragedia en el peaje Casablanca.