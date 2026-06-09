El Pride se toma Bogotá: Fechas oficiales y recorridos de la Marcha LGBTI 2026

Si te estás preguntando cuándo es la marcha LGBTI en Bogotá este 2026, has llegado al lugar indicado.

La capital colombiana se prepara para vivir una de las movilizaciones más grandes, alegres y coloridas de todo el año, donde la diversidad, el respeto y la lucha por la igualdad de derechos serán los verdaderos protagonistas bajo el lema institucional de la ciudad: "En Bogotá se puede ser".

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Para este año, los diferentes colectivos sociales, activistas independientes y la Mesa de Trabajo LGBTI de Bogotá han organizado tres grandes movilizaciones ciudadanas distribuidas estratégicamente entre los meses de junio y julio.

A continuación, te presentamos el calendario con las fechas oficiales, los horarios de convocatoria y los puntos de encuentro principales para que agendes tu asistencia desde ya.

Fecha de la Marcha LGBTI de Bogotá 2026 (Marcha Distrital)

La movilización principal, conocida formalmente como la Marcha Distrital del Orgullo LGBTIQ+, se llevará a cabo el domingo 28 de junio de 2026.

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La jornada de celebración comenzará oficialmente a las 10:00 a. m., teniendo como punto de concentración el tradicional Parque Nacional. A partir de las 2:00 p. m., el imponente río de banderas arcoíris iniciará su recorrido bajando pacíficamente por toda la Carrera Séptima.

La movilización avanzará acompañada de comparsas, música en vivo y carrozas festivas hasta llegar a la histórica Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, donde se cerrará el evento con una variada agenda artística, conciertos y pronunciamientos políticos.

Marcha del Orgullo LGBTI en Bogotá /Foto: Grok IA

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Fecha de la Marcha LGBTI del Sur 2026

Pensando en la descentralización y en llevar el orgullo a las localidades periféricas, la tradicional Marcha LGBTI del Sur celebrará su decimoctava edición el domingo 21 de junio de 2026.

Esta manifestación comunitaria comenzará temprano, desde las 9:00 a. m. El punto de encuentro inicial establecido será la Plaza Fundacional de Bosa.

El recorrido transitará por las principales vías del sur de la capital colombiana y se tiene proyectado que finalice en la plazoleta ubicada frente a la Alcaldía Local de Kennedy. Es una marcha con un altísimo componente social y de resistencia popular.

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Fecha de la marcha "Yo Marcho Trans"

En su undécima versión, la marcha del colectivo trans se realizará el sábado 4 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a. m., desde el parque de los Girasoles, ubicado en la carrera 97C con calle 50 sur de la localidad de Bosa.

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Así mismo, localidad de Engativá será escenario de una jornada llena de arte, diversidad y encuentro comunitario. La programación incluirá un trans sancocho, presentaciones artísticas en vivo, muestras de emprendimientos y una movilización que recorrerá las calles hasta el Parque Florida Blanca.

Todo se desarrollará bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”, una invitación a celebrar la inclusión, la identidad y la construcción colectiva de comunidad.

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Recomendaciones importantes para asistir al Pride de Bogotá

Al ser eventos de carácter multitudinario que concentran a miles de ciudadanos locales y turistas del exterior, las autoridades recomiendan planear todos los desplazamientos con suficiente anticipación debido a los fuertes cierres viales en la Carrera Séptima y las zonas aledañas.

Usa ropa cómoda, mantente adecuadamente hidratado durante todo el trayecto y lleva protección solar para disfrutar de forma segura de las expresiones artísticas.

Recuerda que asistir a la marcha es un acto de celebración, pero también un espacio de memoria colectiva y exigencia pacífica por los derechos históricos de la comunidad en Colombia.