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¿Cómo tener éxito en los negocios digitales? Experto revela las claves para lograrlo

Fernán Ocampo pasó por Barra Libre y entregó algunas recomendaciones para las personas que estén interesadas en crecer en los negocios digitales.

Fernán Ocampo explica cómo construir un negocio digital exitoso desde cero
¿Cómo tener éxito en los negocios digitales? Experto revela las claves para lograrlo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Fernán Ocampo, CEO de LinTIC, quien lidera a más de 1,800 colaboradores y tiene más de 21 años de experiencia pasó por Barra Libre y tomó la decisión de compartir varias recomendaciones para lograr tener éxito en los negocios digitales, en especial por los cambios en los últimos tiempos.

Inicialmente, comentó que muchos se frenan pensando que necesitan millones para arrancar, pero Ocampo fue tajante y declaró que: "lo último o lo menos importante realmente es el dinero". Según el experto, las empresas más grandes del mundo, como Tesla, arrancaron en un garaje de forma humilde.

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Tanto es así que mencionó que un punto importante para tener éxito, es tener "las ganas y una energía" arrolladora. Esto para poder afrontar las diferentes dificultades que pueda afrontar durante la creación de presencia digital.

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De igual forma, comentó que uno de los mayores dolores de cabeza para los emprendedores colombianos es la parte administrativa. Fernán Ocampo advierte que el "primer fracaso es no llevar bien una contabilidad", porque eso termina en impuestos sin pagar y embargos que le quitan la paz. No permita que le cojan sus cuentas por descuido; organícese desde el día uno.

¿Qué otros consejos entregó Fernán Ocampo para los negocios?

Ante esto, se le preguntó cómo aumentar la presencia en redes, sin tener que usar los bailes en tendencia. Sin embargo, para Fernán destacó que esto no es necesario. "Lo importante... es la confianza porque... si no hay confianza la gente no te compra". Afirmando que lo importante son los validadores reales, que son las personas comunes y no los likes.

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Un hack de oro que nos compartió durante su paso, fue que en lugar de regalar su producto a influencers, ofrezca un "30% de descuento" a clientes que de verdad lo quieran a cambio de un video. Así, ellos hablarán con pasión y usted no perderá el costo de su mercancía.

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Para Ocampo, "la IA es la aliada de los emprendedores", pero hay que saber usarla. No le pregunte cosas generales; "primero tiene que poner el contexto". Dígale a la IA qué vende, a qué precio y a quién para que los textos realmente conecten.

Así mismo, recomendó no usar videos 100% creados por IA para publicidad paga, porque redes como Meta pueden bajarle el alcance; "mezcla un poquito... pon personas de carne y hueso". 

Finalmente, Fernán Ocampo, concluyó que cuando usted compite solo por dinero, compite con todo el mundo y mencionó que el secreto es preguntarse: "¿cómo me despierto todos los días y cómo me acuesto todos los días mejorando mi producto o mi servicio?". Si usted se enfoca en ser el "mejor de los mejores", el éxito económico llegará como algo "añadido".

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