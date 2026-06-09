TravelSale 2026 le apuesta a destinos poco explorados y sorprende con ofertas turísticas

El turismo colombiano atraviesa uno de sus momentos más favorables de los últimos años, con miles de usuarios que buscan promociones y descuentos tanto en vuelos como en hoteles. En ese contexto, TravelSale Colombia 2026 regresa en su tercera edición con una apuesta enfocada en ampliar el acceso a los viajes, impulsar destinos emergentes y fortalecer la comercialización digital del sector.

La nueva edición del evento, que se llevará a cabo entre el 9 y el 15 de junio, y está organizada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), reunirá ofertas en alojamiento, transporte, paquetes vacacionales y experiencias turísticas con descuentos de hasta el 70% en más de 100 destinos nacionales e internacionales.

La jornada llega en un escenario de crecimiento para la industria en la que, según cifras divulgadas por ProColombia, durante 2025 el turismo generó US$11.166 millones en divisas para el país, un aumento del 9,4 % frente a 2024. Además, Colombia recibió más de 6,4 millones de visitantes internacionales.



Panamá, primer país invitado en TravelSale

Una de las principales novedades de TravelSale 2026 será la participación de Panamá como destino internacional invitado, una iniciativa inédita desde la creación del evento.

Esto se da gracias a la conexión aérea que existe entre ambos países y que ha fortalecido el intercambio turístico y comercial; pues actualmente existen entre 30 y 35 vuelos diarios que conectan a Panamá con ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira.

Según datos compartidos por los organizadores, el flujo de viajeros entre Colombia y Panamá creció un 27 % entre 2025 y 2026, mientras que el gasto promedio por viaje alcanza los 500 dólares, incluyendo transporte aéreo y alojamiento.

TravelSale 2026 TravelSale 2026

Promociones de viaje a La Guajira, Chocó y Amazonía

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Bajo el lema #NoMasMaletasTristes, la edición de este año buscará impulsar regiones que tradicionalmente han tenido menor protagonismo dentro de la oferta turística nacional.

Entre los destinos que recibirán mayor promoción se encuentran zonas de La Guajira, como Dibulla; departamentos de la Amazonía y la Orinoquía como Guainía, Guaviare y Putumayo; así como destinos del Chocó como Acandí, Sapzurro y Cabo Tiburón.

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La estrategia también contempla fortalecer el interés por otros atractivos de Bolívar, más allá de Cartagena, destacando lugares con riqueza histórica y cultural como Mompox y San Basilio de Palenque.

Los resultados de la edición 2025 reflejaron el avance de los hábitos digitales entre los viajeros colombianos. Durante esa jornada se registraron ventas superiores a los $2,5 billones, un incremento del 19 % en las transacciones y más de dos millones de visitas a la plataforma.

Destinos de playa, los más apetecidos

Las mujeres lideraron el tráfico digital, representando el 76,3 % de los usuarios que navegaron por las ofertas disponibles. Además, los destinos de playa concentraron el 65 % de las reservas realizadas, aunque se observó un creciente interés por playas menos concurridas y alejadas del turismo masivo.

Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico proyectan que TravelSale 2026 alcance un crecimiento del 14 % frente al año anterior, impulsado por la demanda de viajes nacionales y las compras de última hora asociadas a eventos internacionales.

Las empresas participantes también anticipan resultados positivos. Desde Viajes Falabella estiman un crecimiento del 50 % en las reservas realizadas durante el evento, impulsado por promociones especiales y facilidades de pago.

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Por su parte, Despegar Colombia reportó un incremento del 57 % en la demanda de viajes durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Según la compañía, los paquetes turísticos continúan consolidándose como una de las opciones preferidas por los viajeros debido a las posibilidades de ahorro, financiación y conveniencia.

Las proyecciones para la industria turística colombiana continúan siendo optimistas. El Informe de Impacto Económico 2024 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que para 2035 el turismo aportará US$26.500 millones al Producto Interno Bruto nacional, equivalente al 4,9 % de la economía.

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Además, se calcula que la actividad generará 1,8 millones de empleos, lo que significaría la creación de aproximadamente 420.000 nuevos puestos de trabajo durante la próxima década.

Con estas perspectivas, TravelSale 2026 busca consolidarse como una herramienta para acercar a más colombianos a la posibilidad de viajar, al tiempo que impulsa el desarrollo de regiones menos exploradas y fortalece el crecimiento del turismo como motor económico del país.