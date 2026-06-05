¿Pagas arriendo en Bogotá? Así puedes recibir más de un millón de pesos mensuales

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, anunció la apertura oficial de una nueva convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia integral 'Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar'. A través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el Distrito entregará un subsidio mensual de hasta $1.085.561 (lo que equivale a 0,62 SMMLV) por un periodo de seis meses.

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¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de arriendo en Bogotá y cuáles son los requisitos?

No todos pueden aplicar a este beneficio, ya que está diseñado exclusivamente para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Para postularte, debes ser mayor de edad y jefe o jefa de hogar. Los requisitos fundamentales incluyen:



Ingresos limitados: El hogar debe tener ingresos mensuales que no superen un salario mínimo vigente.

El hogar debe tener ingresos mensuales que no superen un salario mínimo vigente. Sin propiedad: Ningún integrante del hogar puede ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

Ningún integrante del hogar puede ser propietario de una vivienda en el territorio nacional. Sin beneficios previos: No debes haber recibido subsidios distritales de vivienda que ya hayan sido aplicados efectivamente.

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El programa está enfocado en grupos específicos que requieren atención urgente, tales como mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas mayores, familias de grupos étnicos y recicladores de oficio inscritos en la UAESP.

También se incluye a familias que hayan sufrido emergencias o desastres naturales en los últimos cinco años.

Además, el Distrito aplicará criterios de priorización para hogares monoparentales, cuidadores de las Manzanas del Cuidado, personas con discapacidad, jóvenes (entre 18 y 28 años), miembros de la comunidad transgénero y veteranos de la fuerza pública, entre otros.

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¿Cómo inscribirse y qué documentos necesitas para el Arrendamiento Temporal Solidario?

Es fundamental que estés atento al calendario, ya que las inscripciones son virtuales y solo estarán abiertas durante los días 10 y 11 de junio de 2026.

El proceso se realiza directamente en la página oficial de la Secretaría (www.habitatbogota.gov.co) y es totalmente gratuito, sin necesidad de intermediarios.

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Para completar tu registro de forma exitosa, debes preparar los siguientes documentos en formato PDF: