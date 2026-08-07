¿Tienes un crédito con Nequi? Esto pasará con tu deuda tras el cambio

La transformación de Nequi en una compañía de financiamiento independiente ha generado dudas entre sus usuarios, especialmente entre quienes actualmente tienen un crédito activo con la plataforma. El cambio en su estructura jurídica ha llevado a algunos clientes a preguntarse si sus préstamos continuarán vigentes, si cambiarán las cuotas o si tendrán que realizar algún trámite adicional.

La respuesta entregada por Nequi es clara: los créditos que ya fueron aprobados no desaparecen ni cambian sus condiciones por la transformación de la entidad. Los usuarios que tengan una obligación vigente deberán continuar realizando sus pagos de acuerdo con lo establecido cuando adquirieron el préstamo.

¿Qué pasará con los créditos de Nequi?

Nequi comenzará a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento a partir del 1 de septiembre de 2026, dejando de funcionar bajo la estructura jurídica de Bancolombia. Sin embargo, la compañía continuará haciendo parte del Grupo Cibest.

Publicidad

Este cambio es principalmente jurídico y empresarial, por lo que no significa que las obligaciones adquiridas por los clientes queden sin efecto. De acuerdo con la información entregada por Nequi, las condiciones pactadas al momento de aprobar cada crédito permanecerán vigentes.

Esto quiere decir que quienes actualmente tengan un préstamo deberán continuar pagando las cuotas correspondientes. La tasa de interés, el plazo de financiación, el valor de las cuotas y el cronograma de pagos se mantienen, según lo informado por la entidad.

Publicidad

Por lo tanto, la transformación de Nequi no representa una eliminación de las deudas. Si una persona tiene un crédito vigente con la plataforma, la obligación continúa y deberá ser atendida bajo los términos establecidos originalmente.

¿Los usuarios tendrán que hacer algún trámite?

Otro de los interrogantes que puede surgir entre los clientes está relacionado con la posibilidad de tener que firmar nuevamente documentos o modificar las condiciones de sus préstamos. En este punto, Nequi también señaló que no será necesario realizar trámites adicionales debido al cambio de estructura jurídica.

Los usuarios podrán continuar gestionando sus productos a través de la aplicación y realizar los pagos correspondientes como lo han hecho hasta ahora.

El proceso también contempla la continuidad de los servicios relacionados con la financiación. Las personas que quieran solicitar nuevos créditos podrán seguir haciéndolo mediante la aplicación, de acuerdo con los requisitos y políticas de aprobación establecidos por Nequi.

La compañía ha explicado que esta transformación hace parte de la evolución de su modelo de negocio y que busca darle una estructura financiera independiente. La autorización para funcionar como compañía de financiamiento fue otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y el proceso de transición contempla el cumplimiento de diferentes trámites antes del inicio de esta nueva etapa.

Publicidad

Para quienes tienen una deuda actualmente, el punto principal es que la separación jurídica de Bancolombia no borra el crédito. La obligación permanece y las condiciones acordadas inicialmente continúan siendo las que deben cumplir los clientes.

Así, quienes tengan cuotas pendientes con Nequi deberán seguir atentos a las fechas de pago y a las condiciones establecidas en su contrato. El cambio de la entidad no constituye una amnistía ni modifica automáticamente las obligaciones adquiridas.