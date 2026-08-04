¿Se podrá retirar plata de Nequi en cajeros Bancolombia tras la separación?

A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi dejará de ser una línea de negocio de Bancolombia para convertirse en una entidad con total independencia operativa y jurídica.

Gracias a su crecimiento exponencial y a su consolidación como una de las aplicaciones con mayor tráfico en el país, ahora dará el paso para operar bajo la figura de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

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¿Se podrá retirar dinero de Nequi en cajeros de Bancolombia?

Esta es, sin duda, la pregunta que más te puede generar dudas. La respuesta de la entidad es clara: sí, podrás seguir retirando tu dinero de manera habitual y sin costo en los cajeros automáticos de Bancolombia.



A pesar de que la separación corporativa implica que Nequi ahora tiene su propia autonomía legal y tecnológica, el servicio de retiros en la red de cajeros de Bancolombia no sufrirá modificaciones.

No tendrás que buscar alianzas con otras entidades financieras para disponer de tu efectivo, ya que los acuerdos operativos permiten que este beneficio se mantenga vigente para todos los usuarios.

La independencia es, ante todo, un proceso administrativo que no busca afectar la facilidad de uso a la que ya estás acostumbrado.

¿Qué servicios de Nequi cambian con su independencia el 1 de septiembre?

Aunque Nequi ahora sea una entidad financiera independiente, la mayoría de las funciones que utilizas a diario no tendrán cambios significativos.

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La compañía ha confirmado que los siguientes servicios continuarán operando con normalidad:

Envíos de dinero y recargas: Podrás seguir moviendo tu plata entre cuentas Nequi y hacia otros bancos como siempre.

Podrás seguir moviendo tu plata entre cuentas Nequi y hacia otros bancos como siempre. Pagos por PSE: La recepción de recursos y pagos mediante este sistema se mantiene sin alteraciones.

La recepción de recursos y pagos mediante este sistema se mantiene sin alteraciones. Solicitud de créditos: Si necesitas un préstamo, los procesos y canales dentro de la aplicación seguirán vigentes.

Si necesitas un préstamo, los procesos y canales dentro de la aplicación seguirán vigentes. Canales de atención: La línea telefónica, el botón de ayuda en la app y las redes sociales oficiales continuarán siendo tus puntos de contacto.

Un punto fundamental que debes conocer es que, con esta nueva estructura, Nequi pasa a ser una entidad vigilada directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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Esto significa que tus ahorros y depósitos contarán con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, brindándote una capa extra de seguridad legal.

Además, aunque se independiza de Bancolombia, Nequi seguirá formando parte del Grupo Cibest (antes conocido como Grupo Bancolombia).

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En medio de este proceso de cambio, Nequi ha lanzado una advertencia importante para protegerte de posibles estafas.

Es vital que sepas que no debes realizar ningún trámite adicional ni entregar información personal o financiera para "completar" la transición a la nueva compañía de financiamiento.

Nequi nunca te solicitará tus claves, datos bancarios o códigos a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto de terceros o enlaces externos sospechosos.

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Toda la comunicación oficial se realizará exclusivamente a través de la aplicación, el correo electrónico institucional y sus canales verificados.