Nequi entra en la mira del Sisbén: revisarán ingresos para definir subsidios

El Gobierno Nacional está a punto de dar un giro de 180 grados en la forma en que identifica quiénes deben recibir ayudas del Estado.

A partir del próximo 1 de agosto de 2026, entrará en vigencia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que busca que la asignación de subsidios sea mucho más precisa, basándose en lo que realmente ganas.

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Hasta ahora, seguramente conoces el Sisbén como ese sistema basado en encuestas que visitan tu casa para evaluar tus condiciones de vida. Sin embargo, el panorama va a cambiar.



Aunque el Sisbén no va a desaparecer, pasará a ser solo una de las tantas fuentes que alimentarán al RUI. La gran novedad es que ahora el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podrá cruzar datos con distintas entidades para conocer tu verdadera capacidad económica.

¿Cómo funcionará el cruce de datos entre el Gobierno y plataformas como Nequi?

Según explicó Ovidio Rodríguez, coordinador del programa en el Valle del Cauca, el DNP dejará de depender únicamente de la visita presencial a los hogares.

El nuevo sistema analizará los recursos que recibas a través de operadores financieros y billeteras digitales.

Esto significa que si recibes dinero por medio de aplicaciones como Nequi, Gane u otras plataformas de pago similares, esos movimientos serán reportados y cruzados por Planeación Nacional en esta nueva plataforma.

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La idea es que ya no se te mida por una simple percepción socioeconómica capturada en una encuesta, sino por los ingresos reales que generas y que quedan registrados en el sistema financiero.

El objetivo detrás de esto, según las autoridades, es detectar a los "colados" del Sisbén, es decir, personas que reciben beneficios estatales sin cumplir realmente con los requisitos de vulnerabilidad.

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No obstante, existe la preocupación de que personas que hoy dependen genuinamente de estos apoyos puedan quedar fuera del sistema si sus ingresos digitales superan los nuevos topes establecidos.

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¿Cuándo empieza a funcionar el Registro Universal de Ingresos (RUI) en Colombia?

Si te preocupa cómo te afectará este cambio, debes marcar una fecha en tu calendario: el 1 de agosto de 2026.

Ese día comenzará oficialmente la operación del RUI. Sin embargo, el Gobierno ha planteado una transición gradual para evitar traumatismos tecnológicos y permitir que las entidades que administran los subsidios se adapten al nuevo esquema.

Esta etapa de transición se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

Es importante que comprendas que la clasificación de tu hogar también cambiará de lógica. Actualmente, el Sisbén te ubica en los grupos A, B, C o D. Con el RUI, el análisis se centrará en el ingreso per cápita.

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Por ejemplo, si en tu casa viven cuatro o cinco personas y solo entra un salario mínimo, ese monto se dividirá entre todos los integrantes para determinar en qué categoría quedas y a qué ayudas podrías aplicar.

A pesar de que el sistema promete mayor transparencia, voces como la de Rodríguez advierten sobre una posible "bomba social".

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El argumento es que aún existe mucha desinformación tanto en la ciudadanía como en los equipos territoriales del Sisbén y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) sobre cómo operará exactamente la plataforma y cuál será el impacto real en el aseguramiento en salud y otros programas sociales.

