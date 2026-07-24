LINK para saber si eres beneficiario de subsidio Colombia Mayor; ¿Cuándo pagan en julio?

El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, sigue siendo un alivio para miles de personas en todo el país.

Si tú o alguien de tu familia pertenece a este grupo, es vital que conozcas cómo se manejarán los recursos durante este mes de julio de 2026.

Puedes leer: Colombia Mayor: Fecha para el próximo pago de julio y pasos para cobrarlo sin filas



¿Cuánto paga Colombia Mayor en julio de 2026?

Uno de los puntos que más te interesa saber es el monto exacto que llegará a tu bolsillo. Actualmente, el programa entrega un subsidio económico que varía dependiendo de la edad que tengas y, en algunos casos, de tu lugar de residencia.



Para este periodo de julio de 2026, los valores establecidos son los siguientes:

Menores de 80 años: Si tienes menos de esta edad, el pago mensual es de $80.000 COP.

Si tienes menos de esta edad, el pago mensual es de $80.000 COP. Mayores de 80 años: Para quienes ya alcanzaron o superaron los 80 años, el monto asciende a $225.000 COP mensuales.

Para quienes ya alcanzaron o superaron los 80 años, el monto asciende a $225.000 COP mensuales. Beneficiarios en Bogotá: Si resides en la capital y tienes 80 años o más, recibes un total de $280.000 COP. Esto es posible gracias a un convenio especial entre Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor.

Además, debes tener en cuenta que para julio de 2026 se espera una jornada de ciclo doble. Esto significa que Prosperidad Social entregaría lo correspondiente a los ciclos 6 y 7, lo que representaría un alivio económico mayor para los beneficiarios en una sola entrega.

Aunque la entidad está alistando los detalles, se prevé que los pagos inicien hacia finales de mes.

Publicidad

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Colombia Mayor en 2026?

Si todavía no eres parte del programa pero crees que cumples con las condiciones, o quieres ayudar a alguien a inscribirse, debes saber que no basta con tener la edad.

Existen requisitos estrictos que Prosperidad Social verifica para asegurar que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan.

Publicidad

Para ser beneficiario, tienes que cumplir con lo siguiente:

Nacionalidad: Debes ser ciudadano colombiano. Residencia: Tienes que haber vivido en el territorio nacional durante los últimos diez años. Edad mínima: Los hombres deben tener 59 años o más, y las mujeres 54 años o más. Situación económica: No puedes contar con una pensión ni con ingresos suficientes que garanticen tu subsistencia. Clasificación del Sisbén: Debes pertenecer al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN IV), específicamente en los grupos A, B o C (hasta el nivel C1).

Si tienes dudas sobre tu estado en el programa, puedes verificar si tienes un pago pendiente a través de varios canales oficiales.

Tienes la opción de consultar el portal oficial de Colombia Mayor ingresando tu número de documento, comunicarte con las líneas de atención de Prosperidad Social o acudir personalmente a la oficina del Adulto Mayor en tu alcaldía local.

Es importante que recuerdes que la asignación de nuevos cupos no se hace simplemente por el orden en que las personas se inscriben.

Prosperidad Social utiliza una metodología de priorización que evalúa factores como tu edad exacta, tu puntaje en el Sisbén, tu condición de vulnerabilidad y la disponibilidad de cupos que tenga tu municipio en ese momento.

Puedes leer: Petro anuncia pago de $500 mil de Prosperidad Social; revisa si tu cédula está en lista

Publicidad

¿Cómo y dónde puedes reclamar tu pago?

Una vez que Prosperidad Social confirme la fecha exacta de inicio, tendrás un plazo de 10 días hábiles para reclamar el incentivo. No dejes pasar el tiempo, ya que es fundamental cobrarlo dentro de las fechas establecidas para evitar bloqueos en el sistema.

Los pagos se realizan a través de los operadores autorizados. Si tienes dudas sobre cuál es el punto de pago que te corresponde, puedes acercarte a la alcaldía de tu municipio o consultar con el enlace municipal del programa.

Publicidad

También puedes verificar tu estado y si tienes un giro disponible ingresando al portal oficial de Colombia Mayor de Prosperidad Social o llamando a sus líneas de atención.

Mantente siempre informado por los canales oficiales para evitar estafas o información falsa sobre el cronograma definitivo. ¡Asegúrate de tener tus datos de contacto actualizados en la alcaldía para que puedan avisarte si resultas seleccionado como nuevo beneficiario!.