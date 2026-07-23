Petro anuncia pago de $500 mil de Prosperidad Social; revisa si tu cédula está en lista

A medida que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se acerca a su cierre, Prosperidad Social ha confirmado la entrega de uno de sus últimos incentivos económicos dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

Se trata de un movimiento clave antes de que el próximo 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella asuma la presidencia y defina qué pasará con programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor.

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Si eres uno de los miles de ciudadanos que dependen de estos apoyos, debes prestar mucha atención a la nueva Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana.



Este componente se activa por primera vez en la historia del programa para brindar un auxilio de $500.000 a familias que han sufrido por eventos naturales o contingencias oficiales.

¿Cómo saber si eres beneficiario del nuevo pago de $500.000 de Renta Ciudadana?

Seguramente te estás preguntando si tu hogar está incluido en este ciclo de pagos. Debes saber que, para esta entrega, el Gobierno ha destinado una inversión total de 15.122 millones de pesos para proteger a más de 30.000 hogares.

Sin embargo, el acceso no es para todo el mundo; el beneficio está estrictamente focalizado en familias damnificadas.

Para identificar a los beneficiarios, Prosperidad Social utiliza los listados oficiales emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Es fundamental que entiendas que Prosperidad Social no es la entidad que elige o certifica quién es damnificado; ellos simplemente coordinan el pago basándose en la información técnica de la Ungrd.

En este primer ciclo, los beneficiarios se encuentran repartidos en 19 municipios de seis departamentos específicos:

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Antioquia

Bolívar

Córdoba

Chocó

La Guajira

Sucre.

Si te encuentras en estas zonas y estás registrado como damnificado por desastres oficialmente declarados, podrías recibir hasta cinco transferencias monetarias, siempre que permanezcas en el registro de la emergencia y exista disponibilidad presupuestal.

¿Cuándo y dónde se puede cobrar el subsidio de la Línea de Atención a Emergencias?

Si ya confirmaste que eres beneficiario, no dejes pasar el tiempo. Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, informó que los pagos inician el jueves 23 de julio y estarán disponibles hasta el sábado 1 de agosto.

A diferencia de otros ciclos que se manejan por abono a cuenta, este pago de $500.000 se realizará exclusivamente bajo la modalidad de giro.

Podrás reclamar tu dinero en los puntos autorizados de la red aliada conformada por SuRed y SuperGiros. Recuerda llevar tu cédula original y verificar en los puntos de tu municipio si ya tienes el recurso disponible.

Es muy importante que tengas en cuenta una regla de oro para este proceso: si tu hogar ya recibía el subsidio por la línea de "Valoración del Cuidado", esta entrega se suspenderá de forma temporal mientras recibes el dinero por la emergencia.