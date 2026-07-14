Podrías perder subsidio de $52 millones si no cumple este requisito; preocupa a afiliados

Tener casa propia es el sueño de muchísimos colombianos, y para lograrlo, los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar se han convertido en una herramienta fundamental.

Sin embargo, si tú estás planeando postularte para recibir este apoyo económico, debes saber que no es un proceso inmediato.

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Existe un requisito de tiempo de afiliación que, de no cumplirse, podría hacer que pierdas la oportunidad de recibir hasta 52 millones de pesos para tu hogar.



En Colombia, estas entidades están reguladas por la Ley 21 de 1982 y funcionan como personas jurídicas que cumplen funciones de seguridad social.

Aunque ofrecen servicios de salud, recreación y educación, el subsidio de vivienda es uno de los beneficios más buscados, pero requiere que demuestres una estabilidad mínima como afiliado.

¿Cuánto tiempo de afiliación necesito para el subsidio de vivienda?

No basta con que te afilies hoy y te postules mañana. Según las fuentes oficiales, el tiempo mínimo de afiliación para postularse suele oscilar entre los tres y los seis meses, pero esto varía dependiendo de la caja de compensación a la que pertenezcas y de tu tipo de vinculación laboral.

Aquí te detallo lo que exigen las principales cajas del país para que lo tengas muy presente:

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Compensar: Si eres un trabajador dependiente (empleado), debes contar con tres meses de afiliación y aportes. Si eres pensionado, el requisito también es de tres meses, pero debes realizar un aporte mínimo del 2%. Ahora bien, si eres trabajador independiente o contratista, la exigencia de tiempo es mucho mayor, ya que te pedirán un mínimo de 12 meses de afiliación. Además, Compensar recalca que debes tener aportes continuos y estar al día con todos los periodos pagos desde tu vinculación.

Si eres un trabajador dependiente (empleado), debes contar con tres meses de afiliación y aportes. Si eres pensionado, el requisito también es de tres meses, pero debes realizar un aporte mínimo del 2%. Ahora bien, si eres trabajador independiente o contratista, la exigencia de tiempo es mucho mayor, ya que te pedirán un mínimo de 12 meses de afiliación. Además, Compensar recalca que debes tener aportes continuos y estar al día con todos los periodos pagos desde tu vinculación. Cafam : Para los trabajadores dependientes, esta caja exige una antigüedad de tres meses. En el caso de los independientes, el tiempo requerido es de seis meses continuos, tanto para la postulación como para el momento del desembolso. Al igual que en otros casos, se debe contar con una afiliación vigente y un aporte mínimo del 2%.

: Para los trabajadores dependientes, esta caja exige una antigüedad de tres meses. En el caso de los independientes, el tiempo requerido es de seis meses continuos, tanto para la postulación como para el momento del desembolso. Al igual que en otros casos, se debe contar con una afiliación vigente y un aporte mínimo del 2%. Colsubsidio: Esta entidad unifica sus criterios y exige una antigüedad de al menos seis meses de afiliación. Este plazo aplica por igual para trabajadores dependientes, independientes y pensionados, siempre que se cumpla con el pago correcto de los aportes.

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¿Cuáles son los montos del subsidio de vivienda para 2026?

Es vital que entiendas que el dinero que recibirás no es un valor fijo para todos; se calcula con base en tus ingresos y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Para este año 2026, el salario mínimo en Colombia se sitúa en $1.750.905 pesos.

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De acuerdo con la normativa vigente, así se distribuyen las ayudas:

Si ganas hasta 2 SMMLV ($3.501.810): Tienes derecho a un subsidio de 30 salarios mínimos, lo que equivale a $52.527.150 pesos. Este es el monto máximo que puedes recibir y es el que podrías poner en riesgo si no cumples con los tiempos de afiliación mencionados anteriormente. Si ganas entre 2 y 4 SMMLV (entre $3.501.810 y $7.003.620): El subsidio será de 20 salarios mínimos, es decir, $35.018.100 pesos. Si ganas más de 4 SMMLV: Debes tener en cuenta que, si tus ingresos superan los cuatro salarios mínimos, no podrás aplicar al subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar.

Recuerda que, además del tiempo, es indispensable que al momento de tu postulación los aportes de tu empresa o tus aportes como independiente estén totalmente al día.

Cumplir con estos meses de antigüedad te asegura que tu proceso de postulación sea efectivo y que no te lleves sorpresas desagradables en el camino hacia tu vivienda propia.