¿Enviaste dinero por error? Nequi aclara qué hacer si transfieres al número equivocado

Enviar dinero desde el celular se convirtió en una de las actividades más habituales para millones de colombianos. Pagar una cuenta, dividir gastos con amigos o realizar compras en cuestión de segundos ya hace parte de la rutina.

Sin embargo, esa rapidez también puede provocar errores, como escribir un número equivocado al momento de hacer una transferencia. Precisamente para resolver esas dudas, Nequi explicó qué sucede cuando un usuario envía dinero por error y cuáles son las alternativas disponibles para intentar recuperarlo.

La billetera digital indicó que este tipo de situaciones se ha vuelto más frecuente a medida que aumenta el uso de las aplicaciones financieras.

Según cifras citadas por la plataforma, entre 2021 y 2025 las operaciones realizadas por internet y aplicaciones móviles pasaron del 35,7 % al 66,6 % del total del sistema financiero, lo que refleja el crecimiento de este tipo de transacciones.

Frente a este panorama, Nequi decidió aclarar varios de los mitos más comunes relacionados con los envíos equivocados de dinero y recordó cuáles son las herramientas que ofrece dentro de la aplicación para atender estos casos.

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Nequi explica qué pasa cuando envías dinero al número equivocado

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si existe una opción para cancelar automáticamente una transferencia realizada por error. Sobre este punto, Nequi fue clara al señalar que esto no es posible.

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La plataforma explicó que, una vez el dinero llega a la cuenta del destinatario, la operación queda completada y no existe una función de "reverso" que permita retirar esos recursos sin la autorización de quien los recibió.

En ese sentido, la entidad desmintió uno de los mitos más repetidos entre los usuarios: "Cuando envías plata a un número equivocado, el movimiento no puede cancelarse ni revertirse automáticamente".

Aunque el dinero no puede recuperarse de manera inmediata, la aplicación sí ofrece dos alternativas para intentar obtener la devolución.

La primera consiste en ingresar al historial de "Movimientos", seleccionar la transferencia realizada y escoger la opción "¿Algún problema con este movimiento?". Después, el usuario debe marcar la opción "Enviaste a un número equivocado o persona incorrecta" y diligenciar la información solicitada.

La segunda alternativa es utilizar la función "Pide", disponible dentro de la aplicación. Allí se puede ingresar el número de celular al que fue enviada la transferencia, escribir el valor que se desea recuperar y agregar un mensaje explicando lo ocurrido.

En ambos casos, Nequi aclara que únicamente actúa como intermediario y que la devolución dependerá de que la persona que recibió el dinero acepte devolverlo voluntariamente.

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Nequi también desmintió otros mitos sobre las transferencias

Otro de los rumores que la plataforma quiso aclarar tiene que ver con la posibilidad de enviar dinero a un número que no tenga una cuenta activa.

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Sobre este punto, Nequi explicó que esa situación no puede ocurrir, ya que la aplicación verifica previamente si el número pertenece a un usuario registrado.

Si la persona no tiene una cuenta activa, la plataforma muestra un aviso y la transferencia simplemente no se realiza.

Asimismo, la billetera digital recordó que antes de confirmar cualquier envío muestra parte del nombre y del apellido del destinatario.

Aunque la información aparece parcialmente oculta para proteger la privacidad de los usuarios, este mecanismo permite verificar que el dinero será enviado a la persona correcta.

Nequi recuerda revisar cada transferencia antes de confirmarla

La plataforma también aprovechó para explicar el funcionamiento de la opción "Pedir", ya que algunos usuarios creen erróneamente que esta herramienta puede retirar dinero automáticamente de otra cuenta.

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Sobre este punto fue enfática al afirmar que no existe ningún botón o función que permita sacar dinero de la cuenta de otra persona sin su autorización.

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Cada solicitud de dinero debe ser revisada y aprobada por quien la recibe. Sin esa aceptación expresa, ningún recurso es descontado del saldo disponible.

Finalmente, Nequi recomendó verificar cuidadosamente el número de celular, revisar el nombre parcial del destinatario y confirmar todos los datos antes de finalizar una transferencia.

La entidad señaló que dedicar unos segundos adicionales a validar la información puede evitar inconvenientes posteriores y recordó que sus canales oficiales de atención permanecen disponibles para orientar a los usuarios cuando se presente alguna novedad relacionada con sus movimientos financieros.