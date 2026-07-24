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¡En una isla privada! Así fue la lujosa boda secreta del influencer MrBeast y Thea Booysen

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de una ceremonia privada que reunió a familiares y amigos en una exclusiva isla del Caribe.

Boda secreta del influencer MrBeast y Thea Booysen celebrada en una isla privada
MrBeast y Thea Booysen celebraron su lujosa boda secreta en una isla privada tras varios años de relación, sorprendiendo a millones de seguidores en redes.
Foto collage realizado por La Kalle; @mrbeast
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con Thea Booysen. La pareja eligió una exclusiva isla del Caribe para celebrar una boda privada rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos.

La noticia fue compartida por el propio youtuber a través de sus redes sociales, donde publicó varias fotografías de la celebración. Junto a las imágenes escribió: "Encontré a la Sra. Beast y fue el mejor día de mi vida", el post rápidamente acumuló millones de reacciones entre sus seguidores.

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La historia entre ambos comenzó en 2022, cuando MrBeast viajó a Sudáfrica y coincidió con Thea durante una cena organizada por amigos en común. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que, durante varios meses, se desarrolló a distancia entre Estados Unidos y el país africano.

Con el paso del tiempo, la pareja tomó la decisión de vivir juntos en 2024. Ese mismo año, durante una reunión familiar realizada en Navidad, MrBeast le propuso matrimonio a la escritora y creadora de contenido.

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¿Dónde se casó MrBeast con Thea Booysen?

La ceremonia se llevó a cabo en Necker Island, una isla privada ubicada en las Islas Vírgenes Británicas y propiedad del empresario Richard Branson. El exclusivo lugar fue elegido para celebrar una boda íntima que se extendió durante varios días.

Al evento asistieron cerca de 70 invitados, entre familiares y amigos cercanos de los novios. Jimmy Donaldson decidió mantener la celebración alejada del espectáculo y no invitó celebridades ni realizó transmisiones del matrimonio.

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Para la ocasión, Thea Booysen utilizó tres vestidos diferentes durante las actividades organizadas en la isla. Según expertos uno de los diseños más llamativos fue un vestido corte sirena de la firma Nicole + Felicia Couture, elaborado con encaje y una espalda descubierta.

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Mientras tanto, MrBeast apostó por un estilo clásico. Según expertos, el creador de contenido vistió un esmoquin de Ralph Lauren, conformado por una chaqueta blanca, pantalón negro y un tradicional moño, manteniendo una imagen elegante durante la ceremonia principal.

El menú preparado para los invitados incluyó sushi, carne Wagyu y pescado fresco. Como cierre de la celebración, la pareja compartió su primer baile con la canción "Die With a Smile", interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars.

Fotos de la recepción de bodas de MrBeast y Thea Booysen en una isla privada
Detalles de la recepción y fiesta de bodas de MrBeast y Thea Booysen en una exclusiva isla privada, donde compartieron momentos inolvidables con sus allegados
Foto collage creador por La Kalle; @thea

¿Quién es la esposa de MrBeast?

Además de ser creadora de contenido, Thea Booysen cuenta con formación académica en Derecho y una maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana obtenida en la Universidad de Edimburgo, convirtiéndose en una figura reconocida tanto en el ámbito digital como académico.

En redes sociales es conocida como TheaBeasty, donde crea contenido relacionado con videojuegos y competencias de eSports. También es autora de la novela juvenil de fantasía The Marked Children, una faceta que combina con su presencia en plataformas digitales.

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Después del matrimonio, Booysen recordó la experiencia vivida durante la celebración y aseguró: "Esto suena cliché, pero fue el cielo. Estábamos muy felices y había muchísimo amor", describiendo esos días.

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También destacó el esfuerzo realizado por Jimmy Donaldson para que todos los invitados disfrutaran de la experiencia: "Jimmy realmente hizo todo lo posible para que todos se sintieran cómodos e incluidos", dijo, resaltando la organización del evento.

Durante la estancia en la isla, la pareja compartió actividades como esnórquel, kitesurf y recorridos por la reserva natural del lugar, donde convivieron con distintas especies animales. Las imágenes publicadas permitieron conocer algunos momentos de la celebración privada.

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