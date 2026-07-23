Nuevos detalles en muerte de hijo de actriz de Sin senos no hay paraíso; hizo videollamada

El fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, sigue generando conmoción en el mundo del entretenimiento. Mientras familiares y amigos enfrentan el difícil momento, el abuelo del joven decidió revelar detalles sobre el deterioro de su salud antes del viaje que terminó en tragedia.

Francisco Mujica concedió una entrevista a un medio de comunicación, en la que explicó que los primeros síntomas aparecieron varios días antes de que Mauro viajara a Barbados. Según contó, el productor musical llegó desde Los Ángeles con un malestar que parecía pasajero, aunque el cuadro terminó agravándose con el paso de los días.

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De acuerdo con el testimonio del abuelo, la familia pensó que se trataba de un simple resfriado. Sin embargo, el estado de salud del joven avanzó rápidamente hasta convertirse en una neumonía que no fue detectada antes de emprender el viaje programado hacia la isla caribeña.



"Él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía", relató Francisco Mujica al recordar los días previos al desplazamiento. Esa situación, según explicó, terminó siendo determinante para el desenlace ocurrido lejos de casa.

Aunque Aylín Mujica le pidió que permaneciera en reposo para recuperarse, Mauro insistió en cumplir el viaje. El abuelo aseguró que el joven convenció a su abuela de que ya se encontraba mejor y decidió trasladarse a Barbados para asistir a un partido de béisbol.

Aylín Mujica recordó emotivamente a su primogénito Mauro Menéndez en una foto familiar, luego de que se revelaran las causas de salud de su fallecimiento Foto: Instagram @aylinmujic

¿Qué dijó el abuelo de Mauro Menéndez?

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Durante su permanencia en Barbados, la condición médica comenzó a complicarse mientras realizaba actividades relacionadas con el viaje. La dificultad para respirar obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

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Francisco Mujica explicó que la neumonía terminó desencadenando un problema mucho más grave. Según relató, el organismo del joven no logró soportar las complicaciones que aparecieron mientras era atendido por el personal médico del centro asistencial. "Se le presentaron dos infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó", afirmó.

El familiar también reveló que los médicos intentaron salvarle la vida en repetidas oportunidades. A pesar de las maniobras realizadas por el equipo médico, el estado de Mauro continuó deteriorándose hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. "Lo trataron de reanimar varias veces y nada", recordó.

Así reaccionó Aylín Mujica tras conocer la noticia

Mientras todo ocurría en Barbados, Aylín Mujica permanecía en Colombia, donde cumplía compromisos relacionados con las grabaciones de un programa de competencia gastronómica. La noticia la sorprendió cuando aún se encontraba lejos de su familia.

Según la periodista Mandy Fridmann, la actriz alcanzó a comunicarse con su hijo mediante una videollamada poco antes de que la situación médica empeorara. Minutos después recibió la noticia que cambiaría por completo su vida.

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Tras confirmarse el fallecimiento, Aylín Mujica acudió a sus redes sociales para despedirse de Mauro. A través de dos publicaciones en Instagram, la actriz expresó el profundo dolor que atraviesa con mensajes como: "Vuela alto hijo mío y siempre en mi corazón".

En otra de las publicaciones también escribió: "Mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano". Las imágenes y palabras recibieron miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

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