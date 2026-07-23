Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PENSIONADOS: INDEMNIZACIÓN
PAGO COLOMBIA MAYOR
PAGO DE PROSPERIDAD SOCIAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nuevos detalles en muerte de hijo de actriz de Sin senos no hay paraíso; hizo videollamada

Nuevos detalles en muerte de hijo de actriz de Sin senos no hay paraíso; hizo videollamada

Un familiar reveló el deterioro de salud de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, antes de su fallecimiento. La actriz lo despidió con emotivo mensaje: "Mi corazón sigue buscándote a cada instante".

Elenco de Sin senos no hay paraíso con la actriz Aylín Mujica tras revelarse detalles sobre el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez
Aylín Mujica, actriz de 'Sin senos no hay paraíso', dedicó emotivas palabras a su hijo Mauro Menéndez tras conocerse nuevos detalles sobre su causa de muerte
Foto: Reddit
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

El fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, sigue generando conmoción en el mundo del entretenimiento. Mientras familiares y amigos enfrentan el difícil momento, el abuelo del joven decidió revelar detalles sobre el deterioro de su salud antes del viaje que terminó en tragedia.

Francisco Mujica concedió una entrevista a un medio de comunicación, en la que explicó que los primeros síntomas aparecieron varios días antes de que Mauro viajara a Barbados. Según contó, el productor musical llegó desde Los Ángeles con un malestar que parecía pasajero, aunque el cuadro terminó agravándose con el paso de los días.

Puedes leer: Luto en la televisión: falleció el hijo de una recordada figura de Sin senos no hay paraíso

De acuerdo con el testimonio del abuelo, la familia pensó que se trataba de un simple resfriado. Sin embargo, el estado de salud del joven avanzó rápidamente hasta convertirse en una neumonía que no fue detectada antes de emprender el viaje programado hacia la isla caribeña.

"Él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía", relató Francisco Mujica al recordar los días previos al desplazamiento. Esa situación, según explicó, terminó siendo determinante para el desenlace ocurrido lejos de casa.

Aunque Aylín Mujica le pidió que permaneciera en reposo para recuperarse, Mauro insistió en cumplir el viaje. El abuelo aseguró que el joven convenció a su abuela de que ya se encontraba mejor y decidió trasladarse a Barbados para asistir a un partido de béisbol.

Te puede interesar

Montaje de la telenovela Vecinos y el Circo Hermanos Gasca sobre la relación entre Diana Mendoza y Raúl Gasca
Farándula

¿Recuerdas Vecinos? Ella es la actriz que encontró el amor con uno de los Hermanos Gasca

Amparo Grisales junto a Aurelio Cheveroni en Yo Me Llamo 2026 durante la audición del imitador de Enrique Bunbury
Farándula

Amparo Grisales, implacable con Yo Me Llamo Enrique Bunbury; hizo reír hasta a Aurelio

Aylín Mujica posando junto a sus tres hijos, entre ellos Mauro Menéndez, tras conocerse detalles de su fallecimiento
Aylín Mujica recordó emotivamente a su primogénito Mauro Menéndez en una foto familiar, luego de que se revelaran las causas de salud de su fallecimiento
Foto: Instagram @aylinmujic

¿Qué dijó el abuelo de Mauro Menéndez?

Publicidad

Durante su permanencia en Barbados, la condición médica comenzó a complicarse mientras realizaba actividades relacionadas con el viaje. La dificultad para respirar obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

Puedes leer: Los dos actores de 'Rafael Orozco' que perdieron la vida después de grabar la novela

Publicidad

Francisco Mujica explicó que la neumonía terminó desencadenando un problema mucho más grave. Según relató, el organismo del joven no logró soportar las complicaciones que aparecieron mientras era atendido por el personal médico del centro asistencial. "Se le presentaron dos infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó", afirmó.

El familiar también reveló que los médicos intentaron salvarle la vida en repetidas oportunidades. A pesar de las maniobras realizadas por el equipo médico, el estado de Mauro continuó deteriorándose hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. "Lo trataron de reanimar varias veces y nada", recordó.

Te puede interesar:

Retrato de la presentadora Laura Acuña, protagonista de un video viral cantando en un bar de Bogotá.
Farándula

Pillan a Laura Acuña "entre copas" y cantando a grito herido en famoso bar de Bogotá

Elder Dayán junto a Amparo Grisales y César Escola en el set del programa Yo Me Llamo
Farándula

Elder Dayán confiesa la verdad sobre su relación con Amparo Grisales en Yo Me Llamo

Así reaccionó Aylín Mujica tras conocer la noticia

Mientras todo ocurría en Barbados, Aylín Mujica permanecía en Colombia, donde cumplía compromisos relacionados con las grabaciones de un programa de competencia gastronómica. La noticia la sorprendió cuando aún se encontraba lejos de su familia.

Según la periodista Mandy Fridmann, la actriz alcanzó a comunicarse con su hijo mediante una videollamada poco antes de que la situación médica empeorara. Minutos después recibió la noticia que cambiaría por completo su vida.

Puedes leer: Yo Me Llamo hace llorar a Colombia con la emotiva reaparición de Yeison Jiménez en estreno

Publicidad

Tras confirmarse el fallecimiento, Aylín Mujica acudió a sus redes sociales para despedirse de Mauro. A través de dos publicaciones en Instagram, la actriz expresó el profundo dolor que atraviesa con mensajes como: "Vuela alto hijo mío y siempre en mi corazón".

En otra de las publicaciones también escribió: "Mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano". Las imágenes y palabras recibieron miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

Publicidad

Video que puedes ver: Francisco Bolívar: las 2 causas que desataron crisis en actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sin senos sí hay paraíso

Actrices colombianas

Muertes de famosos