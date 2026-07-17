Luto en la televisión: falleció el hijo de una recordada figura de Sin senos no hay paraíso

Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, falleció mientras se encontraba en Barbados, según la información conocida hasta el momento.

La noticia fue confirmada por la cadena Telemundo y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores han enviado mensajes de solidaridad a la artista.

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Aylín Mujica es ampliamente recordada por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, Niños ricos, pobres padres y La bella y las bestias. Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares por el difícil momento familiar que enfrenta tras la partida de su hijo mayor.

De acuerdo con la información divulgada, Mauro Menéndez era fruto del primer matrimonio de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez. Además de ser conocido por su vínculo con la artista, también desarrollaba proyectos como DJ y productor musical.

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La noticia comenzó a tomar fuerza el 17 de julio, cuando la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann compartió los primeros detalles a través de Las Top News. Horas más tarde, Telemundo confirmó el fallecimiento y expresó públicamente sus condolencias a la familia.

Murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, actriz de Sin senos no hay paraíso

¿Qué se sabe de la muerte del hijo de Aylín Mujica?

Hasta ahora, la familia no ha entregado un comunicado detallando las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, la información difundida por Mandy Fridmann señala que el joven venía atravesando complicaciones de salud antes de viajar a Barbados.

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Según la periodista, personas cercanas a la actriz aseguraron que Mauro Menéndez presentaba un cuadro de neumonía y que su madre le habría recomendado no realizar el viaje para priorizar su recuperación.

En la publicación también se explica que el desplazamiento tenía como propósito asistir a un partido de béisbol en la isla caribeña.

Fridmann relató lo siguiente:

“Según personas allegadas a Aylín, el joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”.

Hasta el momento, esa información no ha sido ampliada oficialmente por la familia ni por representantes de la actriz, por lo que los detalles sobre el fallecimiento siguen siendo limitados.

¿Quién es Aylín Mujica?

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¿Quién es Aylín Mujica?

Aylín Mujica es una actriz, modelo y presentadora cubana que ha construido gran parte de su carrera artística en producciones de televisión realizadas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Uno de sus papeles más recordados fue en Sin senos no hay paraíso, serie que alcanzó una enorme popularidad y que impulsó su reconocimiento internacional.

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También hizo parte del elenco de producciones como Niños ricos, pobres padres y La bella y las bestias, consolidándose como una de las actrices más conocidas de la televisión hispana.

La artista fue madre a los 19 años, cuando nació Mauro Menéndez, fruto de su relación con el músico cubano Osamu Menéndez.