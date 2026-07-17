Luto por Mi pobre angelito: falleció una de las figuras más queridas de la película

El mundo del entretenimiento recibió este 17 de julio una noticia que golpeó directamente la nostalgia de millones de personas: murió Brenda Fricker a los 81 años.

La actriz irlandesa, recordada por su participación en Mi pobre angelito 2, dejó una huella imborrable en el cine gracias a personajes entrañables que marcaron generaciones.

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La información fue confirmada por el medio británico The Sun, que publicó un mensaje de su representante sobre el fallecimiento de la artista.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella”, expresó su agente.

La noticia rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de fanáticos comenzaron a recordar sus escenas más memorables y el cariño que despertó en una de las películas navideñas más famosas de todos los tiempos.

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Aunque la familia de Fricker y su equipo de trabajo no revelaron las causas exactas de su muerte, medios internacionales señalaron que la actriz venía enfrentando problemas de salud desde hacía varios años.

Según esas versiones, pasaba gran parte de su tiempo en cama debido al dolor crónico y la fatiga constante. Además, algunas caídas le habrían provocado fracturas que agravaron su estado físico en los últimos años.

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Murió Brenda Fricker, actriz de Mi pobre angelito 2, a los 81 años

El personaje que la convirtió en un símbolo de ‘Mi pobre angelito 2’

En Mi pobre angelito 2, Brenda Fricker interpretó a la inolvidable “mujer de las palomas”, un personaje que apareció en la vida de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin.

La historia mostraba a una mujer solitaria que vivía rodeada de palomas en Nueva York, pero que terminaba construyendo una entrañable amistad con el protagonista de la película.

Su personaje aportó uno de los momentos más emotivos de la cinta y se convirtió en uno de los recuerdos más queridos por quienes crecieron viendo esta producción.

La película, estrenada en 1992, contó también con la participación de figuras como Joe Pesci y Daniel Stern, consolidándose como un clásico del cine familiar.

Además de su trayectoria cinematográfica, Fricker también dejó una marca importante en la televisión británica.

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Formó parte de series reconocidas como Arriba y abajo, Casualty y Coronation Street, demostrando su versatilidad como actriz.

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En su vida personal, estuvo casada con Barry Davies entre 1979 y 1988. En diferentes entrevistas, habló sobre experiencias difíciles que marcaron su vida, incluyendo la pérdida de varios bebés.

En sus últimos años, la actriz se dedicó a actividades que disfrutaba profundamente, como la poesía, el cuidado de los animales y el snooker, un deporte de precisión similar al billar.

