Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
HOMENAJE A YEISON JIMÈNEZ; GRAMMY 2026
FALLECIÓ ALIAS 'GONZALITO'
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Actor de Mi pobre angelito conmueve con mensaje tras muerte de Catherine O’Hara

Actor de Mi pobre angelito conmueve con mensaje tras muerte de Catherine O’Hara

El actor de 'Mi pobre Angelito' despidió con palabras conmovedoras a quien fue su “mamá” en el cine, luego de que la actriz Catherine O’Hara falleciera a los 71 años.

Macaulay Culkin envía conmovedor mensaje a Catherine O’Hara tras su fallecimiento
Actor de Mi pobre Angelito envía conmovedor mensaje
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Macaulay Culkin, el actor que alcanzó fama mundial con 'Mi pobre Angelito', expresó su profundo dolor por la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en la icónica película navideña y en su secuela.

La actriz falleció a los 71 años tras una difícil enfermedad, un hecho que generó una ola de tributos por parte de colegas, admiradores y figuras del entretenimiento internacional.

Puedes leer: Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'

Emotivo mensaje de Macaulay Culkin tras el fallecimiento de Catherine O’Hara

En su perfil de Instagram, Culkin publicó un mensaje muy sentido acompañado de fotografías que reflejan la relación que construyeron durante años.

En su emotivo texto escribió: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego.”

Te puede interesar:

  1. Paola Jara en los Grammys 2026
    Así le fue a Paola Jara en los Grammys 2026: ¿se llevó el gramófono?
    Foto: imagen tomada de @jessiuribe3
    Farándula

    Así le fue a Paola Jara en los Grammys 2026: ¿se llevó el gramófono?

  2. Bad Bunny se lleva su primer premio en la edición 68 de los Grammy
    Bad Bunny en los Grammy 2026
    Foto: AFP
    Música

    Bad Bunny obtiene su primer Grammy por Mejor Interpretación de Música Global

Estas palabras rápidamente se viralizaron entre los fanáticos de 'Mi pobre Angelito' y usuarios de redes sociales, quienes compartieron mensajes de apoyo tanto para Culkin como para los familiares de O’Hara.

La despedida del actor resalta no solo su cariño personal, sino también la importancia que tuvo la actriz en su carrera, marcando una relación que trascendió la ficción para convertirse en un vínculo afectivo real para muchos seguidores.

Puedes ver: Nelson Velásquez con la voz entrecortada animó a la esposa de Yeison Jiménez en homenaje

Publicidad

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara fue reconocida internacionalmente por su trabajo en varias producciones además de 'Mi pobre Angelito', incluyendo papeles memorables en comedias como Beetlejuice y la aclamada serie Schitt’s Creek.

Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, la consolidó como una de las actrices más queridas dentro del cine y la televisión.

Publicidad

Además del tributo de Culkin, otros colegas y figuras del entretenimiento compartieron mensajes de condolencias y reconocimiento a la trayectoria de O’Hara.

Lee también:

  1. Luis Alfonso y Yeison Jiménez.jpg
    Luis Alfonso no se aguantó
    Foto: Instagram de Luis Alfonso
    Virales

    Luis Alfonso no se contuvo y lanzó fuerte mensaje durante homenaje a Yeison Jiménez

  2. Mensaje de Dayana Jaimes a esposa de Yeison Jiménez
    Mensaje de Dayana Jaimes a esposa de Yeison Jiménez
    Foto de redes sociales
    Farándula

    El mensaje que Dayana Jaimes le dedicó a la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a reír”

Este tipo de reacciones muestra el impacto que su trabajo tuvo dentro de la comunidad artística y en el corazón de quienes crecieron con sus filmes clásicos.

Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido revelada oficialmente, medios han señalado que la actriz enfrentó una enfermedad antes de fallecer. Su legado, sin embargo, se mantiene vivo en las innumerables escenas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Su legado permanece en las producciones que integró y en el reconocimiento de la industria del entretenimiento.

Mira también: Fallece Salvo Basile, figura importante del cine y la televisión en Colombia

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Actores de Hollywood

Redes sociales