Actor de Mi pobre angelito conmueve con mensaje tras muerte de Catherine O’Hara

Macaulay Culkin, el actor que alcanzó fama mundial con 'Mi pobre Angelito', expresó su profundo dolor por la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en la icónica película navideña y en su secuela.

La actriz falleció a los 71 años tras una difícil enfermedad, un hecho que generó una ola de tributos por parte de colegas, admiradores y figuras del entretenimiento internacional.

Emotivo mensaje de Macaulay Culkin tras el fallecimiento de Catherine O’Hara

En su perfil de Instagram, Culkin publicó un mensaje muy sentido acompañado de fotografías que reflejan la relación que construyeron durante años.



En su emotivo texto escribió: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego.”



Estas palabras rápidamente se viralizaron entre los fanáticos de 'Mi pobre Angelito' y usuarios de redes sociales, quienes compartieron mensajes de apoyo tanto para Culkin como para los familiares de O’Hara.

La despedida del actor resalta no solo su cariño personal, sino también la importancia que tuvo la actriz en su carrera, marcando una relación que trascendió la ficción para convertirse en un vínculo afectivo real para muchos seguidores.

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara fue reconocida internacionalmente por su trabajo en varias producciones además de 'Mi pobre Angelito', incluyendo papeles memorables en comedias como Beetlejuice y la aclamada serie Schitt’s Creek.

Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, la consolidó como una de las actrices más queridas dentro del cine y la televisión.

Además del tributo de Culkin, otros colegas y figuras del entretenimiento compartieron mensajes de condolencias y reconocimiento a la trayectoria de O’Hara.

Este tipo de reacciones muestra el impacto que su trabajo tuvo dentro de la comunidad artística y en el corazón de quienes crecieron con sus filmes clásicos.

Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido revelada oficialmente, medios han señalado que la actriz enfrentó una enfermedad antes de fallecer. Su legado, sin embargo, se mantiene vivo en las innumerables escenas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Su legado permanece en las producciones que integró y en el reconocimiento de la industria del entretenimiento.

