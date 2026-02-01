Publicidad

Virales  / Luis Alfonso no se contuvo y lanzó fuerte mensaje durante homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alfonso no se contuvo y lanzó fuerte mensaje durante homenaje a Yeison Jiménez

Durante el concierto homenaje a Yeison Jiménez, Luis Alfonso se dirigió al público con un mensaje directo antes de cantar, lo que llamó la atención tanto de asistentes como de usuarios en redes.

Luis Alfonso y Yeison Jiménez.jpg
Luis Alfonso no se aguantó
Foto: Instagram de Luis Alfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

El emotivo concierto organizado en homenaje al artista Yeison Jiménez, realizado el sábado 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, fue escenario de un momento de fuerte expresión por parte de uno de sus colegas más cercanos. El cantante Luis Alfonso, conocido dentro del género popular, aprovechó su intervención en el evento para enviar un mensaje que generó reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

El tributo, que reunió a miles de seguidores vestidos de blanco en memoria del fallecido artista, incluyó presentaciones musicales de diversos colegas. En medio de su participación, Luis Alfonso se mostró visiblemente afectado por el momento y decidió dirigirse de manera franca al público presente antes de interpretar una de sus canciones.

Video de las palabras de Luis Alfonso

Durante su intervención en el homenaje, el intérprete expresó un llamado de atención con palabras que se difundieron rápidamente en video a través de plataformas digitales. El contenido de su mensaje fue percibido como un pronunciamiento directo hacia ciertas actitudes o comentarios que se habían observado en los días previos, aunque no se refirió a nombres específicos. Antes de interpretar el tema “La Chismofilia”, Luis Alfonso dijo: “Para todos los envidiosos, chismosos y carechimbas les tengo esto que dice así”, lo que generó aplausos entre parte del público presente y suscitado comentarios en redes por tono y contexto.

Aunque su llamado fue enérgico, varios seguidores del homenaje destacaron la presencia del artista como un gesto de lealtad y apoyo a la familia del fallecido, así como una muestra de unidad dentro de la escena musical. En publicaciones compartidas en redes sociales, algunos internautas coincidieron en que las palabras reflejaron la cercanía entre Luis Alfonso y Yeison Jiménez, así como el impacto que la partida del artista ha tenido en quienes lo conocieron personalmente.

El homenaje también contó con la participación de otros artistas destacados, quienes interpretaron canciones del repertorio de Jiménez y compartieron recuerdos ante un público que acompañó el evento en respeto a su legado. El concierto se realizó en fechas cercanas al aniversario de la partida del cantante, tras un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, que causó la muerte de Jiménez junto a otras personas.

La expresión de Luis Alfonso se inserta dentro de un contexto más amplio de homenajes y declaraciones de colegas, en el que varios artistas han compartido reflexiones sobre la pérdida y el papel del homenaje en la superación del duelo colectivo. La forma y tono de su mensaje se convirtieron en uno de los momentos más comentados del evento, tanto entre los asistentes como en quienes siguieron el homenaje a través de redes sociales.

