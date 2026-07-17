Filtran supuesta lista de los próximos ganadores del Balón de Oro, ¿está un colombiano?

Una supuesta lista filtrada con los futuros ganadores del Balón de Oro se volvió viral y dejó a más de un hincha con la boca abierta.

El prestigioso galardón que entrega la revista France Football al mejor futbolista del planeta siempre da de qué hablar, pero esta vez el chisme escaló a otro nivel porque un compatriota aparece pintado como el próximo rey del fútbol mundial, y no solo una vez, ¡sino por partida doble!

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¿De qué se trata la supuesta lista filtrada?

El documento que está rodando por todas las pantallas muestra un supuesto cronograma de ganadores desde el año 2026 hasta el lejano 2110.

Según los datos de esta imagen, los próximos años estarán dominados por los sospechosos de siempre. La publicación afirma textualmente que "el premio de 2026 sería para Jude Bellingham, mientras que Erling Haaland y Kylian Mbappé lo obtendrían en 2027 y 2028, respectivamente".

Hasta ahí todo normal y dentro de lo que cualquiera podría predecir en el fútbol actual.

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Sin embargo, el verdadero alboroto comenzó cuando la gente empezó a bajar la mirada en esa dichosa lista.

Para sorpresa de todo el mundo, el documento asegura que un futbolista colombiano romperá la historia y se convertirá en el primer cafetero en levantar la esfera dorada.

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Lo más increíble es que se coronaría de forma consecutiva. La filtración detalla de manera exacta que "el supuesto jugador obtendría el reconocimiento en 2099 y volvería a conquistarlo en 2100, cuando tendría 24 años, convirtiéndose en bicampeón".

Filtran supuesta lista de los próximos ganadores del Balón de Oro /Foto: IA

¿Quién es el misterioso colombiano de la lista?

El nombre que ya puso a celebrar a los aficionados es Nicolás Arango. Aunque hoy en día nadie sabe quién es en el balompié profesional, la publicación lo proyecta como una leyenda del futuro que tocará la gloria a finales de este siglo.

Como era de esperarse, la lluvia de memes, comentarios y chistes no se hizo esperar en internet, con cientos de usuarios cruzando los dedos para que la profecía se cumpla y Colombia por fin tenga su propia estatuilla en la vitrina.

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A pesar de la emoción y el alboroto que causó el tema, toca bajarle un cambio a la espuma. Todo apunta a que la polémica imagen fue generada con inteligencia artificial y carece por completo de cualquier validez oficial.

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Es simplemente un contenido de entretenimiento que se regó como pólvora para divertir a los fanáticos.

¿Ya vieron el del 2037? 👀 pic.twitter.com/0Ev3MqY5PW — Marco Rey (@MarcoReyPicks) July 16, 2026

El panorama real del prestigioso galardón

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En la última gala real de la entrega, el delantero francés Ousmane Dembélé se quedó con el galardón masculino tras firmar una temporada brillante con el Paris Saint-Germain, registrando una tarjeta impecable de 37 goles y 15 asistencias.

Por los lados del fútbol femenino, la mediocampista española Aitana Bonmatí, figura indiscutible del Barcelona, levantó su tercer trofeo consecutivo para dejar en claro quién manda en la cancha.

