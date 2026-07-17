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Videos del terremoto de 7,4 en México: caos, edificios tambaleándose y alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió las costas de Chiapas, México. Conoce los daños, réplicas y la situación del aviso de tsunami.

Terremoto de 7.4 sacude Chiapas y activa aviso de tsunami en México
Terremoto de 7.4 sacude Chiapas y activa aviso de tsunami en México
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de México este viernes 17 de julio de 2026, generando alarma entre la población y activando de inmediato los protocolos de emergencia del país.

El fenómeno natural ocurrió a las 09:48 horas y se percibió con fuerza en varios estados del territorio nacional, así como en naciones vecinas de Centroamérica.

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Epicentro y datos técnicos del sismo en Chiapas

El Servicio Seismológico Nacional reportó que el epicentro del sismo se localizó en las costas de Chiapas, específicamente cerca de la localidad de Puerto Madero y al suroeste de Huixtla.

Al tratarse de un sismo muy superficial, con una profundidad de solo 10 kilómetros, las ondas sísmicas se transmitieron con gran intensidad hacia las regiones más cercanas al foco del movimiento.

Pocos minutos después del evento principal, las autoridades registraron una réplica fuerte de magnitud 5.3 en la misma zona marítima, lo que mantuvo en alerta constante a los cuerpos de rescate y a la población civil de la costa chiapaneca.

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A pesar de la alta magnitud del movimiento telúrico, los primeros informes de Protección Civil y de los gobiernos estatales trajeron tranquilidad.

Puedes leer: Como activar alarma de temblor y terremoto de Google; pasos para IPhone y Android

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó mediante sus canales oficiales que se estableció comunicación directa con los gobernadores de Chiapas y Tabasco. Tras las revisiones preliminares, las autoridades indicaron que no se reportaron pérdidas humanas ni daños estructurales graves en edificios públicos o viviendas particulares.

La percepción del temblor se extendió de forma moderada hacia el estado de Oaxaca. Fuera de las fronteras mexicanas, el sismo se sintió con fuerza en Guatemala y El Salvador.

En el territorio guatemalteco, el gobierno tomó la decisión de suspender las clases presenciales en los departamentos occidentales como una medida estrictamente preventiva para salvaguardar a los estudiantes.

Alerta de tsunami y recomendaciones vigentes

La intensidad del sismo marítimo provocó que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) activara un aviso preventivo por tsunami.

Los modelos iniciales proyectaron variaciones de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en las costas de Chiapas y Oaxaca.

Tras un monitoreo continuo mediante el sistema de boyas oceánicas, las autoridades marítimas descartaron riesgos mayores de inundación para las poblaciones costeras.

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Sin embargo, se mantiene el llamado a la población a mantener la precaución en las playas debido a la posible presencia de corrientes inusuales y oleaje elevado durante las próximas horas.

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