IMÁGENES: Los predios de Charlie Zaa ocupados por la Fiscalía por presuntos nexos con AUC

La Fiscalía General de la Nación confirmó la ocupación de cuatro bienes que pertenecen al cantante, cuyo nombre original es Carlos Alberto Sánchez Ramírez.

Esta medida no es menor: las autoridades investigan si parte de su fortuna fue adquirida con recursos provenientes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La orden fue emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribun



al Superior de Bogotá, que impuso medidas cautelares sobre inmuebles que superan los 45.467 millones de pesos.

Para que dimensiones la magnitud de la operación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el registro de las propiedades, las cuales pasarán a manos del Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras el proceso avanza.

¿Cuáles son los bienes de Charlie Zaa que ocupó la Fiscalía?

Seguramente te estarás preguntando qué propiedades están en juego. Según la información oficial de las fuentes, los activos ocupados corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel.

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El cantante de boleros Charlie Zaa enfrenta un proceso de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades más valiosas. Foto: Tomada de SEMANA - API

Estas propiedades no están en un solo lugar; se encuentran ubicadas estratégicamente en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

El cantante de boleros Charlie Zaa enfrenta un proceso de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades más valiosas. Foto: Tomada de SEMANA - API

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La investigación sugiere que estos inmuebles, adquiridos hace cerca de dos décadas, formarían parte de un entramado patrimonial para ocultar dinero del paramilitarismo.

El ente acusador sostiene que se habrían utilizado terceros para realizar inversiones y así evitar que los bienes fueran destinados a reparar a las víctimas del conflicto armado.

El cantante de boleros Charlie Zaa enfrenta un proceso de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades más valiosas. Foto: Tomada de SEMANA - API

¿Por qué investigan al cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC?

Para entender este caso, debes conocer el nombre de Diego José Martínez Goyeneche, alias "Daniel" o "Potecrema", quien fue cabecilla del Bloque Tolima de las AUC. La hipótesis de la Fiscalía es que este jefe paramilitar recurrió a terceros para mover dinero de origen ilícito.

Lo que complica la situación del artista son las declaraciones entregadas en 2024 por dos exintegrantes de grupos paramilitares ante la jurisdicción de Justicia y Paz.

Según estos testimonios, Charlie Zaa habría visitado en prisión a alias "Daniel" con el fin de, presuntamente, entregarle cuentas sobre algunos negocios.

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Para sustentar esta teoría, la Fiscalía ha realizado análisis financieros, peritajes contables y estudios registrales que buscan reconstruir la trazabilidad de los activos.

La defensa del artista y el origen de los recursos

Por su parte, Charlie Zaa no se ha quedado callado y ha rechazado cualquier vínculo con organizaciones paramilitares. El cantante sostiene que todo su patrimonio es fruto de su honesto trabajo en la música y de inversiones legales.

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Incluso, ha dado una explicación específica sobre uno de los lotes investigados: asegura que fue adquirido por su padre, Luis Humberto Sánchez, utilizando el dinero de las regalías de su carrera artística y pagos de la discográfica Sonolux.

Por ahora, la decisión de la Sala de Justicia y Paz es de primera instancia, lo que significa que la defensa todavía puede presentar recursos de ley para intentar recuperar los bienes.

Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso para determinar la verdad sobre el origen de estos 45.000 millones de pesos.