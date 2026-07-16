Reconocido cantante de vallenato será imputado por presunto delito, según la Fiscalía

El nombre de Jorge Iván 'Churo' Díaz ocupa los titulares, pero esta vez no por su música. La Fiscalía General de la Nación avanzó en una investigación que involucra al cantante vallenato y definió la fecha en la que deberá presentarse ante un juez para conocer los cargos que enfrentará.

La audiencia fue programada para el jueves 23 de julio, diligencia en la que el ente acusador comunicará oficialmente la imputación contra el artista. El caso generó gran repercusión entre los seguidores del vallenato y en las redes sociales.

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De acuerdo con la información publicada por medios de comunicación, la Fiscalía le imputará a 'Churo' Díaz el delito de acto íntimo con menor de catorce años, resultado de una investigación que las autoridades adelantan desde hace varios meses.



Según la información conocida, la presunta víctima sería una de las hijas de su expareja. La investigación señala que los hechos habrían ocurrido mientras la menor permanecía bajo el cuidado del intérprete.

El artista había logrado superar otro capítulo judicial. Durante varios años estuvo vinculado al caso Costa Azul, donde fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito dentro de un proceso relacionado con estafa.

Sin embargo, el 31 de julio de 2025, un juez de Bogotá lo declaró inocente al considerar que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo por ese caso.

Ahora enfrenta una investigación completamente distinta. Incluso, una fuente judicial aseguró que “La Fiscalía pedirá de manera formal la medida de aseguramiento ante el Juzgado Penal Municipal”, solicitud que será estudiada durante la audiencia.

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Si el juez acepta esa petición, Jorge Iván 'Churo' Díaz podría afrontar el proceso privado de la libertad mientras continúa la investigación.

¿Quién es Jorge Iván 'Churo' Díaz?

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Jorge Iván 'Churo' Díaz nació el 29 de mayo de 1983 en Urumita, La Guajira, y es hijo del fallecido Adaníes Díaz. Con más de dos décadas de trayectoria, se consolidó como una de las voces más representativas de la denominada 'Nueva Ola del Vallenato', junto a reconocidos acordeoneros.

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A lo largo de su carrera compartió escenario con Iván Zuleta y Elías Mendoza, obteniendo reconocimientos como el Congo de Oro y certificaciones de Disco de Platino. En 2026 presentó el álbum El Pluma Blanca y también es primo paterno del futbolista colombiano Luis Díaz.

Jorge Iván 'Churo' Díaz, nacido el 29 de mayo de 1983 en Urumita (La Guajira), heredó la vena artística de su padre, el recordado cantautor vallenato Adaníes Díaz Foto: Instagram @churo_diaz

¿Qué pasará en la audiencia del 23 de julio?

Durante la audiencia del 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación presentará las pruebas reunidas durante la investigación y formalizará la imputación contra Jorge Iván 'Churo' Díaz por el presunto delito de acto íntimo con menor de catorce años. Luego, el juez decidirá si impone una medida de aseguramiento.

Hasta ahora, Jorge Iván 'Churo Díaz', su defensa y la representación de la presunta víctima permanecen en silenció sobre el proceso. Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de una audiencia que será determinante para definir el rumbo judicial del reconocido cantante vallenato.

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