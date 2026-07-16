Fiscalía revela detalle que podría ser clave en agresión y muerte de Rosa Mayerly Olaya

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el ataque contra Rosa Mayerly Olaya, ocurrido el pasado domingo 12 de julio de 2026 en Soacha. Entre la información revelada por las autoridades, se conoció un elemento que podría ser relevante para la investigación.

Según las autoridades, la víctima había solicitado en dos ocasiones el acompañamiento de la Policía Nacional para salir de su lugar de trabajo debido al constante asedio del hoy procesado, luego de que ambos se conocieran en febrero de 2026.

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De acuerdo con los reportes oficiales, Rosa Mayerly Olaya, quien trabajaba en un Homecenter de Soacha, fue víctima de un patrón de acoso que se prolongó durante cinco meses.



La investigación señala que Óscar Giovanny Marulanda habría iniciado el hostigamiento después de que la mujer rechazara sus pretensiones sentimentales.

En entrevista con Noticias RCN, el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, confirmó que sí existieron requerimientos previos de la víctima ante la institución.

Rosa Mayerly Olaya, víctima de feminicidio en un Homecenter de Soacha. /Foto: redes sociales

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"Se habían atendido unos motivos de Policía en los cuales esta mujer, a la salida de su trabajo, solicitaba la presencia policial para que fuese acompañada a tomar su medio de transporte", mencionó sobre lo relacionado con el caso de Mayerly.

No obstante, las autoridades precisaron que Rosa Mayerly no contaba con medidas de protección ni existían denuncias formales ante la Fiscalía contra el hoy procesado. "Se establece que la mujer no tenía medidas de protección o denuncias de Fiscalía en contra de esta persona", afirmó.

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¿Qué otros detalles se conocieron en el caso de Rosa Mayerly Olaya?

La investigación también determinó que Marulanda no solo la seguía hasta su lugar de trabajo, sino que, presuntamente, escaló el nivel de intimidación al presentarse en la vivienda de la madre de la víctima y en la residencia de su expareja los días 10 de mayo y 5 de junio, respectivamente, con el propósito de buscarla e intimidarla.

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Durante la audiencia de legalización de captura, el fiscal del caso se refirió al presunto móvil del ataque y señaló: "La agresión que usted ejecutó en contra de ella fue por el hecho de ella no querer tener una relación sentimental con usted... usted la vio a ella como un objeto de su propiedad".

Según la investigación, el pasado domingo 12 de julio el hombre ingresó al establecimiento donde trabajaba Rosa Mayerly y la atacó con un arma cortopunzante. Aunque la mujer recibió atención médica y fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Por su parte, Homecenter emitió un comunicado en el que aclaró que el procesado no tenía ningún vínculo laboral con la compañía y expresó su rechazo por el crimen de su colaboradora.

La investigación del ataque Rosa Mayerly Olaya puso bajo la lupa el historial judicial de Óscar Giovanny Marulanda Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Óscar Giovanny Marulanda fue capturado en flagrancia y posteriormente enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.

Aunque no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, las autoridades cuentan con videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios que hacen parte de la investigación.

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