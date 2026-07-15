VIDEO capta detalle poco visto en ataque a Mayerly Olaya en Homecenter; despierta indignación

El pasado 12 de julio de 2026, Rosa Mayerly Olaya Coronado fue atacada al interior de un almacén Homecenter, donde trabajaba. El caso, investigado por la Fiscalía General de la Nación como un presunto feminicidio agravado, generó una profunda indignación, especialmente tras la difusión del video que registró la agresión.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los momentos previos y el desarrollo del ataque. En las imágenes se observa cómo el presunto agresor, identificado como Óscar Giovanny Marulanda, se acercó a Mayerly y sostuvo un breve intercambio con ella antes de iniciar la agresión.

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La escena causó conmoción tanto entre las personas que se encontraban en el lugar como entre quienes posteriormente vieron el video en redes sociales.



En las imágenes se aprecia que varios testigos permanecieron inmóviles durante los primeros segundos, una reacción que numerosos usuarios atribuyeron al impacto y al pánico provocados por lo sucedido. No obstante, en redes sociales también surgieron críticas por la falta de una intervención inmediata para auxiliar a la víctima.

Sin embargo, un ciudadano que se encontraba en el establecimiento decidió actuar, lo que le valió múltiples elogios en redes sociales. El hombre reaccionó e intentó auxiliar a Rosa Mayerly Olaya mientras enfrentaba al presunto agresor para tratar de detener el ataque.

Según las grabaciones, el testigo golpeó al atacante e intentó apartarlo físicamente de la víctima en un esfuerzo por frenar la agresión. Su identidad no ha sido revelada.

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Rosa Mayerly recibió cuatro heridas fatales /Foto: redes sociales

A pesar de su intervención, el presunto agresor continuó con el ataque, por lo que el auxilio no fue suficiente para evitar el desenlace. Instantes después, otras personas presentes también intervinieron para intentar controlar la situación y prestar ayuda.

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Poco después, otros testigos se sumaron al intento de auxilio mientras el señalado responsable trataba de abandonar el establecimiento. Finalmente, fue capturado por las autoridades. En La Kalle no compartimos imágenes sensibles; sin embargo, si desea ver el video de la agresión, puede hacer click aquí.

¿Qué más se conoció del caso de Rosa Mayerly Olaya?

La investigación judicial arrojó luz sobre un preocupante patrón de hostigamiento que había por parte de Óscar a la joven. Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que Marulanda fuera una expareja de la víctima, las autoridades precisaron que el hombre presuntamente llevaba meses acosándola tras manifestarle un interés sentimental que no fue correspondido.

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Familiares de Rosa Mayerly Olaya confirmaron que ella ya había alertado sobre estos episodios de persecución y que el sujeto solía seguirla con frecuencia, demostrando una presunta incapacidad para aceptar el rechazo.

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Tras la captura de Óscar Giovanny Marulanda, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado con base en los elementos probatorios recopilados durante la investigación y en los antecedentes de presunto acoso.

Por su parte, Homecenter emitió un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento de su colaboradora y aclaró que el presunto agresor no tenía ningún vínculo laboral con la compañía.

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La empresa también informó que activó sus protocolos de emergencia para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de Rosa Mayerly Olaya a un centro asistencial. Asimismo, anunció acompañamiento psicológico y social para los familiares de la víctima.

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