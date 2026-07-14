Aparece video del momento exacto del ataque a Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Rosa Mayerly Olaya, una mujer de 29 años, fue atacada mientras cumplía su jornada laboral dentro de un establecimiento de Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio, en Soacha.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se han convertido en una de las principales pruebas dentro de la investigación que adelantan las autoridades.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Colombia, no solo por lo ocurrido dentro del almacén, sino porque, según la información presentada por la Fiscalía General de la Nación, existían antecedentes de hostigamiento que se habrían prolongado durante varios meses.

Las autoridades también hicieron una aclaración importante sobre el caso: el hombre capturado no era expareja de Rosa Mayerly Olaya, como se indicó inicialmente en algunas versiones. Tanto la Fiscalía como la familia de la víctima señalaron que se trataba de un hombre que presuntamente la acosaba de manera constante.

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El video captó el momento del ataque

Los hechos ocurrieron el domingo 12 de julio de 2026, hacia las 3:15 de la tarde, cuando Rosa Mayerly Olaya desarrollaba sus labores como impulsadora dentro del establecimiento.

Según la investigación, un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, ingresó al lugar y se acercó nuevamente a la mujer para insistirle en iniciar una relación sentimental.

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De acuerdo con la Fiscalía, tras recibir una nueva negativa, el hombre la atacó con un arma blanca delante de clientes y trabajadores.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia de los hechos, material que ahora hace parte del proceso judicial. Tras la emergencia, varias personas que estaban en el establecimiento auxiliaron a Rosa Mayerly mientras llegaban las autoridades.

Posteriormente fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Retratos de Mayerly Olaya, la mujer que lamentablemente perdió la vida en un centro comercial Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La Fiscalía asegura que hubo meses de acoso

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación expuso que este caso habría estado precedido por cerca de cinco meses de hostigamiento.

Según el ente investigador, el hombre conoció a Rosa Mayerly en febrero de 2026 en el mismo establecimiento donde ella trabajaba.

Después de manifestarle su interés sentimental y recibir una respuesta negativa, habría iniciado una persecución constante.

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La Fiscalía señaló que el hoy procesado la seguía hasta su vivienda, buscaba información sobre sus familiares y también frecuentaba el lugar donde ella trabajaba.

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que, según la información revelada en las audiencias, en al menos dos oportunidades la Policía Nacional acompañó a Rosa Mayerly desde su lugar de trabajo hasta su casa, debido a la preocupación por la situación que estaba enfrentando.

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De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor fue retenido por clientes y trabajadores del almacén inmediatamente después del ataque.

Esa reacción permitió que la Policía llegara al establecimiento y realizara la captura en flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el delito de feminicidio agravado.

Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos.

Además, un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

#SOACHA. Video del ataque a Rosa Mayerly Olaya, colaboradora de Homecenter, ases¡nada en su trabajo por un hombre que ya fue capturado. Familia denuncia que el caso pudo evitarse; la hermana confirma que el agresor era un compañero de trabajo conocido hace meses. Aclaran que no… https://t.co/9scjVIsTBG pic.twitter.com/i2h7xGtbEb — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 14, 2026