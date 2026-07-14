Fallece querida y famosa actriz de telenovelas; confirman la noticia con una dolorosa foto

El mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la actriz española Ascen López, una intérprete que construyó una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro, participando en reconocidas producciones que la convirtieron en un rostro familiar para el público.

La noticia generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde colegas, seguidores y diferentes figuras del medio artístico comenzaron a compartir mensajes de despedida y fotografías para recordar el legado que dejó la actriz durante décadas de carrera.

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Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, su partida ha provocado una ola de homenajes entre quienes compartieron con ella dentro y fuera de los escenarios.

Así se confirmó el fallecimiento de Ascen López

La muerte de Ascen López fue dada a conocer mediante un comunicado publicado por AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Derechos de Propiedad Intelectual), organización que lamentó la partida de la actriz.

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A ese mensaje también se sumó Lucía Álvarez, una de sus personas cercanas, quien compartió una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

En el mensaje expresó:

"Qué bello es vivir. Era tu frase. Y te nos has ido como del rayo. Fue un lujo trabajar contigo y compartirte. Siempre sonriendo, siempre positiva, siempre haciendo las cosas fáciles. No sabes lo que siento tu partida".

Fallece actriz española

¿De qué murió Ascen López?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Ascen López.

Las personas cercanas a la actriz y las entidades que confirmaron su partida no entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

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Durante su trayectoria artística, Ascen López participó en varias producciones de televisión y cine que le permitieron consolidar una importante carrera dentro de la industria audiovisual española.

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Entre los títulos más recordados por el público aparecen:



Machos Alfa

Muertos S.L.

El Inmortal

Sentimos las molestias

Gracias a estos proyectos, la actriz logró llegar a nuevas generaciones de espectadores, quienes descubrieron su trabajo en producciones que alcanzaron una amplia audiencia.