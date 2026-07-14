Reconocidas exreinas de belleza salen del clóset; varios años de relación en secreto

El mundo de los certámenes de belleza fue el escenario donde comenzó una historia de amor que rompió los esquemas tradicionales. Mariana Varela y Fabiola Valentín, representantes de Argentina y Puerto Rico, respectivamente, pasaron de compartir una pasarela a construir una relación que culminó en matrimonio.

Todo comenzó durante el certamen Miss Grand International 2020, celebrado en Tailandia. En medio de las actividades oficiales y las jornadas de preparación, ambas modelos entablaron una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación sentimental.

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Aunque este tipo de concursos suele centrarse en la competencia por la corona, para Varela y Valentín el encuentro representó el inicio de un vínculo que trascendió el ámbito profesional, al punto de comprometerse.

A diferencia de otras figuras públicas, las modelos decidieron mantener su romance alejado de la atención mediática durante cerca de dos años. En ese tiempo compartieron fotografías de viajes y momentos juntas en redes sociales, aunque sin confirmar oficialmente la naturaleza de su relación.

¿Cuándo revelaron su relación Mariana Varela y Fabiola Valentín?

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El 28 de octubre de 2022, la pareja sorprendió a sus seguidores al hacer pública su relación mediante un video publicado en Instagram. La grabación recopiló algunos de los momentos más importantes de su historia, entre ellos la propuesta de matrimonio y su boda civil en San Juan, Puerto Rico.

Junto al video escribieron: "Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial", confirmando así una noticia que tomó por sorpresa a miles de seguidores.

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Mariana Varela nació en Buenos Aires en 1996. Es modelo y periodista, y fue coronada Miss Universo Argentina 2019. Posteriormente representó a su país en Miss Grand International 2020, donde logró ubicarse entre las diez semifinalistas.

Por su parte, Fabiola Valentín es modelo y creadora de contenido puertorriqueña. Obtuvo el título de Miss Grand Puerto Rico 2020 y anteriormente alcanzó el tercer lugar en Miss Universe Puerto Rico 2019.

Matrimonio de Mariana Varela y Fabiola Valentín, imagen de referencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Tras anunciar su matrimonio, la pareja recibió miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del entretenimiento, consolidándose como un referente de visibilidad en el mundo de los certámenes de belleza. Años después, las fotografías de su boda continúan siendo compartidas y comentadas en redes sociales.

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