“Ya perdí la cuenta”: Mensaje de esposa de Carlos Calero tras ser internada nuevamente

Si sigues de cerca la vida de las celebridades colombianas, es probable que el nombre de Paulina Ceballos te resulte muy familiar.

No solo por ser la esposa del querido presentador de ‘Día a Día’, Carlos Calero, sino por su propia trayectoria como estratega de comunicaciones y creadora de contenido.

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Recientemente, Paulina encendió las alarmas entre sus miles de seguidores al confirmar, a través de sus redes sociales, que se encuentra hospitalizada en una clínica de Bogotá.



La noticia impactó rápidamente, ya que Paulina afronta un proceso médico importante desde que fue diagnosticada con cáncer de seno en el año 2024.

Sin embargo, fiel a su estilo transparente y cercano, ella misma decidió compartir imágenes desde el centro asistencial para dar un parte de tranquilidad y explicar qué es lo que realmente le está sucediendo en estos momentos.

¿Por qué hospitalizaron a Paulina Ceballos, la esposa de Carlos Calero?

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La propia Paulina se encargó de despejar las dudas. Según explicó en sus historias de Instagram, su ingreso a la clínica se debió a un padecimiento común que, en su condición, requiere atención especializada: un virus.

“Fue un virus, gracias a Dios mejorando”, escribió para llevar calma a quienes han seguido su proceso de salud paso a paso. A pesar de los malestares, se ha mostrado optimista y muy bien atendida por el personal médico.

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En sus publicaciones, se le puede ver acompañada por su hija mayor, Sofía Calero, y ha mencionado que su esposo, Carlos Calero, está presente en todo momento para apoyarla.

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A pesar de la tranquilidad que intentó transmitir, Paulina no ocultó la realidad de los procedimientos médicos. Con una actitud espiritual, relató que ha perdido la cuenta de todos los "pinchazos" que le han tocado en este tiempo.

"Yo ya perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado; lo que sí les digo es que, gracias a Dios, soy muy tranquila, me encomiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por supuesto, a mi Virgencita. Respiro y oro por las manos y la vida de la persona que me está atendiendo. Fe siempre”, compartió con su comunidad digital, reafirmando que la fe es su principal motor en estos días de recuperación.

¿Qué enfermedad tiene Paulina Ceballos y cómo va su tratamiento?

Como te mencionaba anteriormente, Paulina fue diagnosticada con cáncer de seno en 2024. Desde ese momento, la familia Calero Ceballos ha manejado la situación con una mezcla de prudencia y apertura, convirtiéndose en un referente de resiliencia para otras personas que atraviesan situaciones similares.

Hace apenas unas semanas, Carlos Calero había hablado sobre la evolución de su esposa, describiendo el panorama como complejo pero alentador.

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El presentador barranquillero calificó este proceso como una “travesía” familiar que inició hace aproximadamente un año y medio.

Durante este tiempo, Paulina se ha mantenido estable, bajo un tratamiento estricto y, sobre todo, con un estado de ánimo positivo que sus seguidores admiran constantemente.

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Es importante destacar que Paulina ha logrado equilibrar este exigente camino médico con su vida profesional.

Además de ser la estratega detrás de la exitosa carrera de su esposo, ha consolidado su propia marca como influenciadora enfocada en el bienestar, la vida familiar y el empoderamiento femenino.

La pareja, que lleva casada desde 1997 y ha renovado sus votos matrimoniales en varias ocasiones, sigue demostrando ser una de las más sólidas del entretenimiento en Colombia.

Mientras Paulina continúa bajo observación médica para superar el cuadro viral, sus hijos, Sofía y Carlos Alberto, junto con el presentador de ‘Día a Día’, permanecen unidos a la espera de un reporte oficial que confirme su salida de la clínica.